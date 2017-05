Fellaini: ''0-1 es un buen resultado, no es fácil ganar allí''

Los jugadores del Manchester United felicitan a Rahford después de hacer el definitivo 0-1. Foto: Getty Images.

Importantísima victoria del Manchester United en Balaídos por 0-1 que le da un paso de gigante para una nueva final europea (no llega a una final desde 2011). Los de Mourinho se toman el torneo muy en serio por lo que significa, que es ganar un título y tener un pase directo a la Champions League para que, de esta forma, no dependa de hacerlo vía Premier League.

Blind: ''En la vuelta tenemos que jugar a nuestro mejor nivel porque en una semifinal pasa de todo'' Pero el trabajo no está hecho del todo, primero tiene que certificar el pase a la final el próximo jueves en Old Trafford ante su afición, escenario donde no pierde el Manchester United desde hace ocho meses. Y si lo consigue, ha de jugar contra Ajax u Olympique de Lyon (de momento los holandeses va en cabeza tras ganar 4-1). Por ello ha sido de vital importancia la victoria contra el Celta en la ida, en lo que los jugadores lo han calificado de ''un buen resultado'', aunque algunos reconocen que la renta podía haber sido más grande de no haber actuado de manera brillante el portero del Celta, Sergio Álvarez.

A pesar de la victoria, los jugadores son prudentes y creen que en la vuelta puede pasar de todo y el Celta es capaz de empatar la eliminatoria. Daley Blind se mostró feliz pero con los pies en el suelo: ''Estamos muy seguros, tenemos que creer en nuestras propias capacidades para pasar la eliminatoria, pero aún así, es una semifinal, cualquier cosa puede pasar, así que tenemos que estar en nuestro mejor nivel en el siguiente partido si queremos jugar la final''. El holandés concluyó diciendo que ''el 0-1 es un muy buen resultado y estamos en una buena posición''.

Los jugadores se felicitan al acabar el partido. Foto: Manchester United.

Blind, que está jugando más atrasado en su posición en los últimos encuentros, se mostró feliz por el resultado pero recuerda a los medios que podían haber agrandado la diferencia en el marcador: ''Hemos tenido buenas oportunidades en la primera mitad que no la terminamos. En la segunda mitad, igual hasta que llegó el gol. Después teníamos dos opciones, o arriesgarte y anotar más y tal vez conceder oportunidades el rival; o estar contentos con el 0-1, y creo que estamos contento con este resultado. Por supuesto, si hay posibilidad de anotar, se hace; pero también tenemos en cuenta que hay un segundo partido y este resultado en la ida es bueno. No encajar goles en campo contrario siempre es agradable para la defensa y creo que lo hemos hecho bien'', se felicita el holandés tras dejar la portería a cero.

Fellaini, que regresó al once tras varios partidos sin jugar por expulsión en la Premier League, hizo eco de las declaraciones de su compañero y declaró que los 'reds' lo darán todo en el partido de vuelta: ''Creo que el 0-1 es un buen resultado, no es fácil ganar aquí. Ahora tenemos un segundo partido y tenemos que estar listos porque será un gran partido para nosotros. Eso sí, sabemos que será difícil'', advirtió el centrocampista belga.

''El Celta es un buen equipo, juegan bien y tienen buenos jugadores, pero jugamos en Old Trafford frente a 75.000 espectadores, por lo que tenemos que darlo todo el jueves'', afirmó Fellaini, que se ve en la final pero respeta al equipo español.

Los jugadores del Manchester United saludan a la afición inglesa que viajó a Vigo. Foto: Getty Images.

En cuanto al partido, el belga lo analizó de la siguiente manera: ''Creo que lo hemos tenido bajo control, sabíamos lo que teníamos que hacer. Jugamos bien; y tanto en la primera parte como en la segunda, creamos varias ocasiones para marcar. Creo que merecíamos el gol'', sacó pecho Fellaini declarando que su equipo merecía haber ganado el encuentro.

Varios jugadores 'reds' se mostraron satisfechos a través de las redes sociales. Smalling escribió: ''Siete días y un triunfo más de una gran final. Esto va para los fans, terminaremos la semana que viene''. El goleador de la noche, Marcus Rashford escribió un escueto: ''Mitad de camino hecho''. Ander Herrera fue más cauto: ''Buen partido pero no hemos hecho nada todavía. Necesitamos el apoyo de nuestra afición el próximo jueves''. Y Matteo Darmian también se le vio feliz con este mensaje: ''¡¡¡Buen triunfo!!! ¡Listo para el siguiente paso! Volver a Manchester''. Sin duda, en Manchester tienen motivos para ilusionarse y estar felices.