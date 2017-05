Silva: "Jugar antes o después de Swansea no es importante, lo primordial es ganar"

Google Plus

A falta de sólo tres fechas, la lucha entre Hull City y Swansea City por permanecer en Premier League es cada vez más atrapante. Este fin de semana, los Tigers, que llevan una ventaja de dos puntos sobre los Swans, jugarán su partido contra el ya descendido Sunderland en el KCOM Stadium antes del encuentro entre los Cisnes y Everton, lo que de conseguir una victoria pondría toda la presión del lado del conjunto de Clement.

"No creo que jugar antes sea una ventaja"

Sin embargo, el entrenador de Hull, Marco Silva, no cree que haya ninguna ventaja en jugar su encuentro antes que el de Swansea y aseguró que no se trata de cuando se juega, se trata de realizar su trabajo y ganar: “No creo que jugar antes sea una ventaja. Esta semana jugamos antes de Swansea. El próximo fin de semana, Swansea jugará el sábado y el domingo jugamos nosotros, así es el fútbol, y lo importante es que estamos preparados para todas las situaciones”.

“Lo que es importante este fin de semana es que jugaremos en casa. Respetaremos a Sunderland, pero tenemos que demostrar una vez más que somos buenos en nuestro propio estadio. Si hacemos eso, entonces jugar antes o después de Swansea no es importante”, añadió Silva.

“Sé que cuando terminemos nuestro partido el sábado, será el tiempo de que Swansea inicie su preparación pre-partido y no puede prestar atención a nuestro resultado. Si lo hacen o no, no es algo importante”, agregó el portugués.

Silva se encuentra entre los candidatos a entrenador del mes de abril

“Si ganamos ejerceremos presión sobre Swansea. Si Swansea consigue una victoria ejercerá presión sobre nosotros. Esa es la situación en el fútbol en este momento de la temporada. En realidad, lo único importante es que tenemos que hacer nuestro propio trabajo y tratar de ganar nuestros partidos si es posible”, dijo el entrenador de los Tigers, que fue nominado para mejor entrenador del mes de abril junto a Antonio Conte, Jose Mourinho, Mauricio Pochettino y Craig Shakespeare.

Además, Silva aseguró no tener problemas de lesiones antes del partido del sábado en casa ante el Sunderland. Omar Elabdellaoui ha participado en el entrenamiento de esta semana, pero todavía no está listo para regresar a la acción, por lo que se mantiene al margen junto con Ryan Mason, Will Keane, David Meyler y Moses Odubajo.