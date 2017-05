Previa Hull City-Sunderland: El Hull quiere evitar dar los mismos pasos que el Sunderland

Google Plus

El Hull City se juega el ser o no ser ante un Sunderland que ya no es de Premier League. Foto: Getty Images.

Nueve puntos. Eso es lo que queda en juego para acabar la Premier League. Y eso son los puntos que el Hull City tiene que pelear al máximo si quiere estar entre los 20 equipos de la primera liga inglesa. Para ello, tiene que jugar tres partidos e intentar ganarlos, y si no, al menos igualar los resultados de su principal perseguidor, el Swansea, equipo que sí está en puestos de descenso y espera un tropiezo de los hombres de Marco da Silva para poder tener oportunidades de salvación.

Si el Hull City gana y el Swansea pierde, el equipo de Marco da Silva estaría prácticamente salvado

Pero ante todo está el partido contra el Sunderland, una auténtica final para los locales, porque si gana y el Swansea pierde (juega contra el Everton), ya estarían virtualmente salvados. la ventaja para el Hull City es que dependen de ellos mismos para cumplir sus objetivos, y además, juega contra un equipo al borde mismo del abismo, descendido matemáticamente y que no se juega absolutamente nada. El Sunderland jugará sus últimos tres partidos de la Premier League con 'relativa' tranquilidad, ya que no ha sido capaz de mantener la categoría y querrá sumar puntos para salvar un poco el honor que tanto le ha echado en falta durante todo el año.

Todo o nada para el Hull

Suena a típico decir que este partido es como una final para el Hull City, pero así es. A dos puntos del descenso, el equipo entrenado por Marco da Silva necesita la victoria para respirar y estar más cerca de la salvación. Para ello, la ciudad se ha puesto en marcha y se prevé que los aficionados vayan a animar lo máximo posible, y no es para menos. Si consigue la victoria y el Swansea pierde en Goodison Park, el Hull City tendría la permanencia en su bolsillo.

El Hull consiguió un valioso empate en Southampton la jornada pasada. Foto: Getty Images.

Pero no lo tendrá fácil, a pesar de jugar contra un descendido Sunderland, en Hull piensan que eso puede ser un inconveniente; ya que los de David Moyes jugarán sin presión ninguna y estarían más liberados. Por ellos el técnico Silva advierte que su equipo ''tiene que hacer su trabajo, que es lo más importante'' y no especular ni centrarse en lo que harán otros.

Sabiendo de la importancia del encuentro, el club ha animado a sus seguidores que vayan a animar al equipo por la mañana al entrenamiento y estén enchufados desde primera hora. Si consigue la victoria y el Swansea no, la permanencia del Hull City estaría asegurada si consigue, al menos un punto contra el Crystal Palace o Tottenham en sus últimos partidos.

Últimos partidos del Sunderland en la máxima categoría

Tras certificar el descenso en la jornada pasada, el Sunderland volverá a la Championship la temporada que viene 10 años después. Tras varias temporadas coqueteando seriamente con el descenso, este año no se ha librado y ha bajado de categoría con una media de puntos bastante baja. Con tan solo cinco victorias en 34 partidos, los de Moyes no han podido salvar una temporada con jugadores como Defoe (sus 14 goles en liga no ha servido para salvarse), Januzaj o el veterano John O'Shea.

Pero independientemente del descenso consumido, el equipo desea acabar la temporada lo mejor posible. Con el último puesto prácticamente asegurado, los de David Moyes quieren ganar los tres partidos que les quedan para así irse con buen sabor de boca. Fácil no lo van a tener, pues le quedar jugar contra dos equipos que se juegan la vida (Hull City y Swansea) y dos de los grandes del fútbol inglés (Arsenal y Chelsea). Además, tres de estos cuatro partidos lo jugará fuera de su casa.

El Sunderland confirmó la jornada pasada su descenso de manera matemática. Foto: Getty Images.

Rachas dispares de ambos equipos

Otro de los motivos por el que el Hull City tiene motivos para ilusionarse de cara a este encuentro son las estadísticas. Y es que el equipo que jugará como local lleva cuatro victorias consecutivas en el KCOM Stadium en liga. Y no sólo es eso, sino que aún no ha perdido en casa en este año, lleva 10 partidos consecutivos sin saber lo que es perder ante los suyos. Sin duda, jugar en su estadio está siendo un elemento indispensable para eludir del descenso.

Caso completamente distinto a los visitantes. El Sunderland estaba sentenciado desde hace dos meses y no ha visto solución para remontar el vuelo. Lleva una racha tremenda de 10 partidos sin ganar en liga; y tan sólo ha conseguido dos puntos de los últimos 30 posibles. Eso sí, su última victoria fue un contundente 0-4 a domicilio ante el Crystal Palace. Desde entonces sólo ha conseguido hacer dos goles en 940 minutos aproximadamente. Probablemente, la escasez de gol le ha condenado al último puesto de la clasificación.

Precedentes

Fue completamente distinto las sensaciones del partido de la primera vuelta que el de ahora. El Sunderland venció con un contundente 3-0 con goles de Defoe y doblete de Anichebe. Era la segunda de las cinco victorias logradas por el equipo del norte de Inglaterra en esta temporada.

En cuanto a temporadas anteriores, en la última década ambos han coincidido cuatro años en Premier League y sólo en una ocasión ha podido ganar el Hull City ante los suyos. 2 victorias y un empate avalan al Sunderland en el KCOM Stadium.

Alineaciones

Para este partido, Marco da Silva no podrá contar con los lesionados Keane, Mason y Meyler. Elabdellaoui tampoco podrá jugar debido a unas molestias en el lumbar. El Hull City probablemente saldrá con su habitual 4-5-1 con Niasse como delantero. El senegalés es el máximo goleador del equipo con cuatro tantos.

Por el otro lado, el Sunderland cuenta con muchas bajas. No podrán jugar por lesión: Kirchhoff, McNair, Bryan Oviedo, Watmore, Cattermole, Gibson y Rodwell. Tampoco podrá jugar Larsson por suspensión. Así que Moyes pondrá a jugadores menos habituales como Love o Pienaar.