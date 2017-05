Mauricio Pochettino apunta alto en la Premier League

Mauricio Pochettino durante la conferencia de prensa (Fotografía: Tottenham Hotspur)

Tottenham Hotspur marcha segundo en la clasificación con 77 puntos, los "Spurs" continúan afianzándose en su búsqueda por su ansiado regreso para la próxima Liga de Campeones de la UEFA, Mauricio Pochettino se mostró convencido que sus dirigidos darán otro paso contundente en el partido crucial de hoy ante el West Ham en el Estadio Olímpico de Londres: “Por supuesto que es importante para nosotros, para poder mantenernos en la lucha por la Premier League hasta el final de la presente temporada, será una gran oportunidad para reducir la distancia de puntos y meterle un poco de presión al Chelsea, sólo tenemos cuatro partidos en el horizonte, hoy afrontaremos otro derbi ante un complicado y exigente West Ham. Tendremos un partido muy complicado, haremos todo lo posible para sumar un nuevo resultado positivo sin descuidar nuestro desafío en la carrera por el título”.

Mauricio Pochettino insistió en la importancia que los "Spurs" mantengan la racha positiva hasta el final de la presente temporada: “En los últimos meses, antes de cada partidos fuimos conscientes que necesitábamos sumar para seguir en carrera por la Premier League, hoy tendremos un reto muy interesante y esperamos poder adjudicarnos los tres puntos, estamos muy tranquilos, ante Arsenal recuperamos la confianza y ahora aspiramos a dar otro paso contundente a mediano plazo. El equipo ha crecido, mejoramos nuestro desempeño colectivo, somos conscientes de la trascendencia del derbi que sostendremos, llegamos en óptimas condiciones y será vital anotar la mayor cantidad de goles posibles”.

Finalizó con broche de oro hablando sobre la posibilidad de reducir la distancia con el líder, Chelsea, los últimos cuatro partidos de la temporada pasada, el West Ham, Slaven Bilic, Aaron Lennon y sus expectativas con el Tottenham Hotspur en el horizonte: “Chelsea es un equipo con experiencia, tiene jugadores que han ganador Copa del Mundo y Premier League , en este tramo de cuatro jornadas se definirá todo, sí somos capaces de superar a un duro escollo como el West Ham, tendremos más posibilidades de acercarnos a nuestro objetivo, prefiero pensar partido a partido, todo es relativo y confió incondicionalmente en mis jugadores. Creo que estamos en mejor posición en comparación con la temporada pasada en términos de puntos, hemos desarrollado nuestra identidad, eso se refleja en el momento futbolístico que el equipo afronta en la élite del fútbol inglés, no podemos comparar puesto que cada temporada es única y deja diferentes lecciones. No me gusta analizar mucho los rumores, tengo una buena relación con él, es un gran entrenador, está haciendo un buen trabajo y será un gran honor volver a enfrentarlo. Después de tres meses, evaluaremos a Danny Rose y espero que de cara al próximo entrenamiento esté habilitado, lo más importante será no apresurar los tiempos de recuperación y cuando él se sienta listo lo volveré a tomar en cuenta. Con respecto a la complicada situación de Aaron Lennon, le deseamos una pronta recuperación, el club está en contacto con su agente para saber cómo podemos ayudarlo, todos estamos muy apenados puesto que él jugó diez años acá. Además es crucial el trabajo diario con psicólogos deportivos, el aspecto mental no podemos omitirlo”.