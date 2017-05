Previa Manchester City - Crystal Palace: los ctizens no pueden fallar

Google Plus

Touré celebrando el gol de la victoria de la primera vuelta contra el Crystal Palace. Foto: Premier League.

Se acerca el final de la Premier League y aún está todo por decir, todos los equipos buscan dar un empujón final para conseguir sus objetivos y lo darán todo en los partidos que quedan para que concluya la competición.

El Manchester City necesita la victoria, la temporada de los de Guardiola no está siendo la que esperaban precisamente, con la eliminación de Champions y luchando no por el título de la Premier, sino por entrar en la máxima competición europea, batalla que mantiene con Liverpool, Manchester United y Arsenal. Los de Guardiola se encuentran en la cuarta posición con 66 puntos, que da acceso a la previa de la Premier League aunque con un partido menos que el tercer clasificado, el Liverpool, con el que tiene tres puntos de diferencia.

El Crystal Palace por su parte tampoco está teniendo la temporada que esperaban. Los eagles comenzaron la temporada con el objetivo de estar en la mitad alta de la tabla dada la gran plantilla que poseen, con jugadores desequilibrantes en la zona ofensiva y defensores con varias temporadas de experiencia en la Premier League. Pese a esto, el Crystal Palace comenzó muy mal la temporada lo que le ha obligado a tener que luchar por evitar el descenso. Actualmente el Crystal Palace es el decimosexto clasificado con 38 puntos, con seis de margen sobre el Swansea que es el equipo que marca el descenso.

Estado de forma de los equipos

El equipo dirigido por Pep Guardiola no arrastra su mejor momento ya que no ha conseguido la victoria en sus tres últimos partidos, sacando tan solo dos puntos de nueve posibles. Durante la temporada, los citizens se han mostrado bastante fiables en su estadio habiendo perdido solo en una ocasión contra el líder de la Premier League, el Chelsea, aunque se ha dejado puntos contra equipos de nivel inferior con empates contra equipos como el Stoke City o el Middlesbrough.

El Crystal Palace está en un momento de forma irregular en el que en los últimos partidos ha conseguido victorias muy importantes y difíciles contra equipos como el Chelsea, al que ganó a domicilio por 1-2 o contra el Arsenal, al que venció por 3-0 en Selhurst Park, pero en sus dos últimos encuentros los de 'Big Sam' han caído derrotados en su estadio ante el Tottenham y el Burnley.

Precedentes a favor del Manchester City

Los precedentes de este partido dan como favorito al Manchester City, ya que de 56 partidos, los citizens han conseguido ganar 29 por solo 15 del Crystal Palace.

Además, un dato a favor de los de Guardiola es que en los cuatro últimos enfrentamientos entre estos dos equipos, los cuatro los ha ganado el equipo del Etihad Stadium, destacando la victoria por 4-0 de la temporada pasada con goles de Delph, dos de Agüero y uno de Silva.

La última victoria del Crystal Palace se dio en abril de 2015 en Selhurst Park, encuentro que acabó con 2-1 gracias a los goles de Murray y Puncheon, y el posterior gol de Yaya Touré que recortó diferencias.

Último partido entre ellos.

El partido de la primera vuelta se disputó el 19 de noviembre de 2016, en la jornada número 12 de Premier League. En este partido, los de Guardiola consiguieron la victoria por 1-2.

Fue un partido igualado en el que pese a que la posesión fue del Manchester City, ambos equipos tuvieron ocasiones para llevarse el partido. Comenzó adelantándose el Manchester City a los 40 minutos con un gol de Yaya Touré. Ya en la segunda parte, los eagles devolvieron la igualada al marcador con un gol de Wickham y en los minutos finales, Yaya Touré firmó su segundo gol del partido dando la victoria a los suyos.

Touré en su primer gol contra el Crystal Palace. Foto: Premier League.

Declaraciones de los entrenadores

El técnico del Manchester City Pep Guardiola ha comentado que no podrá contar para el partido del sábado con Sergio Agüero, Jonh Stones ni Claudio Bravo por lesión. Guardiola ha confirmado que "Agüero no está para este partido, Bravo no podrá jugar hasta la temporada que viene y esperamos que Stones pueda llegar a los partidos finales".

Sobre la lucha por entrar en la Champions League la próxima temporada, Guardiola ha comentado que "está en nuestras manos, si ganamos los cuatro partidos restantes lo conseguiremos, con la posibilidad incluso de ser terceros" y que intentarán "dar un paso adelante para clasificarse".

Sam Allardyce ha confirmado que Yohan Cabaye se perderá el partido frente al Manchester City, que se une a las bajas de Mamadou Sakho, James Tomkins y Scott Dann. Townsend se retiró del entrenamiento y es duda pero Allardyce ha comentado que "fue por precaución y que "espera poder contar con él para el once inicial".

Sobre su próximo rival ha declarado que "es el mejor equipo de la competición en mantener la posición del balón"

Posibles alineaciones

Pep Guardiola tendrá que hacer frente a las abajas de tres jugadores importantes. En la portería formará Willy Caballero debido a la ausencia de Claudia Bravo, como delantero y con la ausencia de Agüero, el favorito es Gabriel Jesús que ha aprovechado sus minutos y la pareja de centrales estará formada por Kompany y Otamendi ante la baja de Stones.

Sam Allardyce no podrá contar con Cabaye por lesión ni con tres de su línea defensiva como son Sakho, Dann y Tomkins. En lugar del centrocampista francés el favorito para jugar es Milivojevic y la pareja de centrales parece que la formarán Kelly y Delaney. Además, Townsend es duda.