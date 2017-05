Slaven Bilic: "El gol nos ayudó a ganar confianza"

Google Plus

Slaven Bilic ante el juez de línea| West Ham

El West Ham United después de la victoria 1-0 sobre el Tottenham Hotspur en el Estadio Olímpico de Londres, los 'hammers' han subido hasta el noveno lugar en la tabla de la Premier League después de extender la racha invicta a cinco partidos. La victoria garantiza la seguridad del West Ham y también quita las esperanzas del título a los 'Spurs' gravemente dañados, ya que si el Chelsea gana su próximo partido, será matemáticamente campeón de la Premier League.

Sucedió de nuevo por Slaven Bilic ya que su equipo, el West Ham United mellado gravemente por la lucha por el título de la Premier League, el Tottenham Hotspur perdió por segunda temporada consecutiva en un derbi(el año pasado fue derrotado por el Chelsea).El técnico estaba lleno de orgullo después de la segunda mitad de Manuel Lanzini, que completó la noche más grande en la historia corta pero intensa del Estadio Olímpico de Londres.

Con un fuerte ejército de 54.000 en la grada, los Hammers absorbió toda la energía de los Spurs que podrían lanzar en ellos, y podría decirse que podría haber ganado más cómodamente si Hugo Lloris no se hubiera lucido y Calleri y Ashley Fletcher hubieran aprovechado sus oportunidades.

“Jugamos contra un gran equipo, un equipo en forma, un equipo que había ganado nueve de nueve y todo eso, pero nos lo hemos merecido”, dijo el gerente, cuyo equipo se elevó hasta el noveno lugar en la tabla. “Defendimos con los números y hicimos exactamente lo que queríamos que hicieran, pero son los jugadores que lo han hecho todo en el terreno de juego". “Aparte de esa situación en la primera mitad, cuando tenían tres posibilidades de un ataque, replegabamos para que no nos hicieran daño y defendimos muy bien".

“También en la segunda mitad estábamos tomando la posesión, quitándole el balón al Tottenham. A continuación, después del gol, ellos perdieron un poco de compostura porque un gol no era suficiente para ellos, ya que necesitaban dos para remontar".

“Ellos perdieron un poco la calma que tenían y el gol nos ayudó a ganar confianza. Tras el gol, tuvimos muchas, muchas ocasiones, no sólo la oportunidad de Calleri, sino situaciones en las que fuimos uno-a-uno contra el defensor, pero por desgracia no marcamos". “Siempre ha habido una oportunidad que nos iban a conceder porque estaban tirando cuerpos al frente y poner sus delanteros, pero que eran magníficas y que merecía plenamente".

Bilic se preguntó si el 'carácter' era el rasgo más importante mostrado por sus jugadores en la batalla contra un equipo como el Tottenham, que llegó a una racha de nueve victorias consecutivas. Mientras que el director de acuerdo con la fuerza mental mostrada por los 'hammers', también señaló su capacidad para adherirse a un plan táctico y crear ocasiones claras previamente contra una defensa muy sólida de los Spurs.

“En primer lugar, empezando por el capitán Mark Noble, que fue tremendo, después el portero y la zaga de tres y la línea de cuatro centrocampistas en frente de ellos protegiéndolos y detener los pases y conseguir parar especialmente a [Dele] Alli y Eriksen. Luego tuvimos a Calleri en la delantera, que en la segunda mitad, estuvo brillante".

“Fue puro carácter, y por supuesto la determinación, pero no se puede ganar contra un buen equipo como ellos con un único personaje. Siempre se necesita calidad, así y tuvimos buenos patrones. “Les ganamos el año pasado con el mismo sistema, y ​​en el juego a principios de temporada en White Hart Lane, aunque perdimos 3-2 cuando estaban ganando 2-1 con dos o tres minutos para el final, sino que también era el sistema que he utilizado para detenerlos". “Esta noche no fue una noche para el ego, y nos mostró lo que colectivamente de que se trata el West Ham United.”