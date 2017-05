Bournemouth sella su permanencia en la igualdad con Stoke

Google Plus

Sobre el final de la Premier la definición de los equipos que descienden es tan emocionante como la de los clasificados a competencias europeas. Esta tarde el Bournemouth se convirtió en otro de lo equipos que dirá presente en la próxima edición de la Premier League, tras empatar a dos goles con el Stoke City, marcador que los salva matemáticamente y que deja a los rivales al borde de conseguirlo también, a la espera de lo que pueda suceder en el resto de la jornada.

Los anfitriones del Vitality llegaban al partido de hoy con dos victorias al hilo frente al Middlesbrough y el Sunderland, y sólo requerían sumar unidades para asegurar su permanencia, cosa que lograron obtener, mientras que los visitantes arribaban tras un empate como locales ante West Ham, y de igual forma podían asegurar su salvación si sumaban en el partido de hoy.

El juego arrancó con buen ritmo y un Bournemouth bastante más lanzado al ataque, en contraparte con un stoke que aguantaba y salía de contraataque. La primera gran ocasión llegó al minuto 22 gracias a un zurdazo potente de Smith, justo desde la línea frontal del área, que terminó estrellándose en el palo derecho del arco defendido por Butland y salió hacia el punto penal donde Mousset alcanzó a golpearlo, aunque sin nada de dirección al arco.

Once minutos después (33'), el Stoke obtuvo se revancha, aunque de forma accidentada, luego de un tiro de esquina izquierdo ejecutado por Arnautovic que alcanzó a peinar con la nuca el mismo Mousset, enviando el balón al fondo de su arco y poniendo así el 0-1 en el marcador.

El resto del primer tiempo transcurrió con buen ritmo y pretensiones de ataque por parte de ambos equipos, aunque sin llegar a concretar otro gol.

Para el inicio de la segunda etapa, los dirigidos por Eddie Howe salieron con una actitud distinta, buscando mayor dinamismo para atacar, y fue ese dinamismo el que les dio resultados al minuto 62, tras una galopada de Smith por la banda derecha, quien terminó enviando un centro rastrero al corazón del área donde el inglés Stanislas impactó el balón con la cara interna de su botín derecho para vencer al arquero rival y fijar el empate en el marcador.

Sin embargo, la celebración se vio interrumpida nuevamente a los once minutos del empate (73'), cuando el estadounidense Cameron envió un centro desde la banda derecha que entre Arnautovic y el defensa Francis no alcanzaron a cabecear cómodamente, dejando el balón servido en el corazón del área donde Diouf logró rematarlo de forma incómoda para enviarlo finalmente al fondo del arco.

Y al minuto 81, ocho minutos más tarde, los locales fijaron el 2-2 en el marcador en una jugada de carambola que nuevamente inició Smith por la banda derecha para enviar un centro que cabeceó con potencia el recién ingresado Gradel, enviando el balón justo a los pies de King, quien se hallaba a menos de tres metros del arco y que alcanzó a desviarlo con un toque sutil que a su vez pegó en el muslo del defensa Shawcross y se metió por la zona derecha de su propio arco con lentitud.

Así finalizó el partido, con los cherries ya entregados a cuidar el resultado y un Stoke incrédulo ante lo que acababa de pasar, perdiendo así la oportunidad de sumar tres puntos como visitante.

Stoke, a esperar por el resto de la jornada

El Stoke no logró quedarse con el empate, pero todavía podría asegurar matemáticamente su presencia en la próxima Premier el día de hoy, dependiendo de lo que haga el Swansea que recibirá al Everton, y en caso de no sacar la victoria estará dejando asegurado a the potters un año más en la primera categoría del fútbol inglés.

Sea cual sea el resultado de ese encuentro, el Stoke todavía podría asegurar su salvación la próxima jornada en casa cuando reciba al Arsenal, simple y sencillamente con sumar al menos un punto, pues estaría superando la barrera de los puntos posibles de los equipos que se hallan en la zona de descenso.