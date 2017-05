Arsène Wenger: “Tenemos que ganar al United”

Google Plus

Arsène Wenger durante la rueda de prensa | Foto: Arsenal

Los enfrentamientos entre Arsenal y Manchester United han sido históricamente duelos que marcaban las opciones por el título de ambos equipos. Esta temporada será diferente ya que ninguno llega con opciones y lo que se están jugando es su presencia en la Champions League la próxima temporada. Aunque el objetivo sea de menor entidad, la realidad es que la presión y la historia entre las dos entidades son razones suficientes para esperar un partido más que vibrante.

Arsène Wenger ha hablado en la previa del partido dejando claro por dónde pasan las opciones de su equipo con respecto al encuentro. “El problema que tenemos es que ya no dependemos de nosotros mismos para alcanzar la cuarta posición, pero aún así tenemos que tratar de ganarlo todo si queremos al menos intentarlo”, comentaba el francés sobre las consecuencias que tuvo la derrota en el derbi del norte de Londres.

“Es un gran partido y cada gran partido hace que tengamos un plus en nuestra confianza”, aclaraba el galo y es que por algo es un encuentro frente al Manchester United sobre el que explicaba que “es un gran club y tenemos una gran rivalidad, pero por encima de todo tenemos que centrarnos en nuestro objetivo principal, no tenemos elección, tenemos que derrotarlos”.

También respondió a la posibilidad de que el United juegue con los menos habituales pensando en la Europa League declarando que no hay ventajas que valgan. “La única ventaja que podemos tener es centrarnos en nosotros mismos y no especular con las debilidades del rival, no importa quien juegue, seguirán siendo un equipo muy fuerte”, aseveraba Wenger.

La realidad es que juegue quien juegue en los dos equipos, se están jugando la próxima temporada. Aunque al United le quede la bala de ganar la Europa League, no pueden especular y, aunque también tenga a su vecino de Manchester en la lucha, sentenciar las posibilidades del Arsenal sería un gran avance. Wenger lo sabe y es cauto en sus declaraciones. Sin duda son ellos los más necesitados y todo lo que no sea ganar significará enterrar sus opciones de participar en la Champions.