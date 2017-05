Mark Hughes, muy frustrado con el resultado final

Mark Hughes | Foto: stokecityfc.com

Con la salvación ya asegurada, y sin ningún objetivo de por medio, Bournemouth y Stoke se veían las caras en el verde de Dean Court. Ambos equipos llegaban con los deberes hechos, y con tan solo un punto de diferencia entre ambos. Un partido en el que solo el orgullo haría que ambos equipos luchasen por conseguir los tres puntos. Tras los 90 minutos, el resultado terminaría en tablas (2-2), en un encuentro muy disputado. El Stoke se adelantó en el marcador a la media hora de juego; ventaja que supo gestionar hasta en el descanso. Ya en la segunda mitad, Stanislas puso el uno a uno en el luminoso. Tras diez minutos, de nuevo el Stoke se volvió a poner por delante en el marcador gracias al gol de Diouf. Finalmente, a falta de ocho minutos, de forma desafortunada, Shawcross introdujo el balón en su propia portería, poniendo así el empate final en el marcador.

Un punto que sabe a poco

A pesar del empate, Mark Hughes no se mostró nada contento con el punto obtenido fuera de casa, ya que considera que merecieron mucho más: "Sin ninguna duda, hemos sido mejor equipo en el día de hoy. Hemos tenido un gran número de ocasiones claras para poder haber marcado más de dos goles y así conseguir la victoria, pero no hemos sabido aprovecharlas. En los momentos clave y en los más decisivos, hemos podido decidir el partido. Seguiremos trabajando en ello".

El entrenador protestó que Harry Arter no fuera expulsado

Las quejas de Hughes no solo estaban dirigidas a lo deportivo, ya que según su parecer, la actuación arbitral no fue del todo correcta: "Lo primero de todo, Harry Arter tuvo mucha suerte de terminar el partido ya que debió de irse antes de tiempo a los vestuarios después de su dura entrada sobre Allen en la primera mitad". Las quejas sobre la acción de Arter no se quedaron ahí: "Estaba fuera de control; jugó de forma imprudente y ponía a mis jugadores en riesgo constantemente. El árbitro interpretó como quiso sus acciones. Si hubiera sido alguno de mis jugadores, estoy seguro de que no hubiera terminado el partido. Él sabrá cómo interpretó la ley".

Bournemouth vs Stoke City | Foto: stokecityfc.com

A parte de las quejas acerca de Harry Arter, el técnico de los 'Potters' tampoco estuvo conforme con la acción del gol que supuso el empate final, ya que considera que fue una acción ilegal: "Con respecto a su segundo gol, se pudo ver claramente como King estaba en posición de fuera de juego cuando contactó con el balón". A pesar de sus quejas, Hughes comprende que no siempre es fácil ser árbitro: "Para ser honesto, es difícil tomar ese tipo de decisiones".

Al margen de los errores mencionados por el técnico del Stoke, él mismo ha querido destacar el trabajo que han realizado hoy sus jugadores: "Nosotros debemos seguir adelante y ver todos los aspectos positivos de nuestra actuación hoy. Nos servirán para mejorar de cara al final de temporada, y con vistas a la próxima temporada".

Tanto el Bournemouth como el Stoke, a falta de dos partidos por disputar, terminarán la temporada en la mitad baja de la tabla con todos los objetivos cumplidos.