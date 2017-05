Mourinho: ''El resultado podrá ser una decepción, la actuación no''

Foto: AFP

Dos largas rachas de imbatibilidad de José Mourinho llegaron en el Emirates Stadium a su fin: su equipo, el Manchester United, perdió por primera vez un partido de Premier League desde octubre pasado, y él cosechó la primera derrota competitiva de su carrera en sus muchos encuentros con el Arsenal.

Contento con su equipo

“El resultado podrá ser una gran decepción pero no la actuación. Me gustaron muchísimo las actuaciones individuales, y también me gustaron desde el punto de vista colectivo. Perdimos porque no anotamos, y tuvimos grandes oportunidades de marcar antes que ellos. Ese gol fue suerte, y no anotamos antes que ellos. Eso es todo. Aparte de eso, no puedo exigirles más a unos jugadores que no han jugado un minuto de fútbol en las últimas siete semanas. No merecíamos perder. Fue un fortuito desvío [el primer gol de Granit Xhaka]. Fue un tiro de larga distancia, ni siquiera uno de corta distancia. Entonces la pelota hizo un giro muy extraño, pero así es el fútbol. En mi opinión, el Arsenal no jugó mejor que nosotros. Ellos anotaron, ellos ganaron. Enhorabuena", declaró Mourinho.

La vuelta de futbolistas importantes

"Pienso que las actuaciones de [Phil] Jones, [Chris] Smalling, [Juan] Mata, fueron fenomenales. Se esforzaron al máximo y su actitud fue sensacional después de haber estado siete semanas sin jugar fútbol debido a importantes lesiones. El jovencito [Axel Tuanzebe] también. Pienso que hizo un trabajo estupendo, y pienso que Alexis [Sánchez] conoce su nombre, porque el chico jugó muy bien. También contribuyeron en gran medida jugadores como [Matteo] Darmian, [Henrikh] Mkhitaryan y [Ander] Herrera, quienes también jugaron el jueves pasado. Wayne [Rooney] estuvo increíble, [Michael] Carrick aportó experiencia, y [Anthony] Martial se esforzó al máximo e hizo un partido de gran calidad. Otros jugadores intentaron hacerlo todo. Me fue difícil dirigir el partido porque finalmente los jugadores que quería reemplazar son los jugadores que en principio serán titulares en el partido del jueves. Fue difícil dirigirlo, pero pienso que el equipo estuvo bien, organizado, trató de ganar, jugó para ganar, defendió bien".

Miedo antes del partido

"Temía que los jugadores no pudieran jugar 90 minutos. Me preocupaba que en lugar de sustituir a Herrera y Mkhitaryan, quienes jugaron el partido completo en Vigo, tendría que sacar a Mata, a Jones y a Smalling. Pero estuvieron fantásticos. Pienso que este juego los benefició; jugar 90 minutos es fantástico, porque aún nos esperan tres partidos de la Premier League, más la semifinal, y esperemos que tengamos que disputar otro partido más. Los necesitamos a todos, y estos 90 minutos son fantásticos para ellos y para el equipo. Contamos con un plantel tan reducido en este momento que es muy bueno que estos chicos hayan tenido una respuesta tan fantástica''.

La Premier League no es viable para la Champions League

''Pienso que, ante el resultado de la jornada anterior ante el Swansea y la derrota de hoy, debemos ser pragmáticos y ver que será difícil [terminar entre los primeros cuatro lugares]. Pero estamos jugando un torneo que es el segundo en importancia en Europa, y casi lo hemos conseguido; así que los jugadores prefieren, yo prefiero, y creo que un club como el nuestro siempre prefiere llegar a la Champions League alzando un título que terminando en cuarto lugar. ¿Qué diferencia hay entre terminar cuarto y quinto? La diferencia es sencillamente la Champions League, así que hay que ir con todo por la Europa League. Nos espera un partido importante el jueves; al menos pude darles descanso a muchos de mis jugadores y creamos las condiciones para que estén a su máximo nivel el jueves. Podrán decirme que hoy no jugamos con el mejor equipo ni con todos los jugadores que son mi primera opción en este momento. Pero no podrán decir que no tratamos de ganar el partido, y eso es lo que intentaremos hacer en las últimas tres jornadas de la Premier League. Pero, obviamente, todo se centra en el jueves'', finalizó Mourinho recalcando la importancia de la Europa League.