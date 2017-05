Resumen Arsenal vs Manchester United  Premier League 2017 (2-0)

Google Plus

Acaba el partido. Dominio del Arsenal, pese a la locura inicial, que refleja el marcador del partido. 2-0. Todo se aprieta en la lucha por Europa, Arsenal se acerca a la quinta plaza y United pierde comba para acceso a la Champions, deberán ganar la Europa League si quieren tener plaza en la mázima competición europea.

85' Sin ocasiones de gol en los últimos 10 minutos. Esto está llegando a su fin.

75' Se marcha substituido el suizo, veremos como evoluciona la posible lesión, esperaremos el comunicado del Arsenal. Entra Coquellin.

74' Xhaka está tendido en el suelo, parece que se puede haber lesionado.

73' Buen disparo de Rooney. El inglés dispara desde fuera del área con rosca, se marcha rozando la cruceta.

70' No genera peligro el United tras los goles. No hay una reacción clara por parte del conjunto de Jose Mourinho, pese a los cambios realizados.

El dominio del Arsenal se ha visto reflejado en esos dos goles, bien merecidos por parte del conjunto gunner

Empiezan los cambios. Mourinho es el primero en mover ficha y quiere el empate. Entran Lingard y Marcus Rashford, frescura y velocidad en el campo.

55' GOOOOOOL DE WELBECK. Centro medido a la cabeza del ariete inglés que no perdona desde el área pequeña. 2-0

53' GOOOOOOOL DE XHAKA. Chute muy lejano del suizo que se cuela por toda la escuadra. Brutal, uno de los goles de la temporada

Primeros compases muy tranquilos con juego de balón en medio campo

Acaba de iniciarse la segunda mitad

45' Acaba la primera mitad. Dominio final del Arsenal frente a un United que piensa en Europa League.

36' Dudoso fuera de juego. Welbeck se quedaba solo ante De Gea tras un pase de Alexis, el asistente levantó el banderín y anuló la jugada.

31' Disparo de Chamberlain. Chute desde fuera del área que despeja De Gea sin problemas. Empieza a dominar, tímidamente, el Arsenal de un inspirado Sánchez.

29' La ha vuelto a tener Welbeck y, otra vez, desde el área pequeña tras un pase atrás de Aaron Ramsey.

26' Peligro en el área del United. Recoge un balón muerto Welbeck en el área pequeña, a la media vuelta dispara y rechazan a córner. Welbeck hoy se mide a su antiguo equipo, por cierto.

24' Remate de cabeza, de nuevo, por parte de Rooney que sale cerca del palo, pero no genera peligro para Cech

20' Como decíamos, primeros minutos de auténtica locura y ahora parece que ambos tienen la posesión y buscan jugadas largas.

Destaca la cantidad de cambios realizados por Mourinho. Se sabía que habría rotaciones, pero tan solo 3 jugadores repiten respecto al partido ante el Celta. Veremos si le sale cara tanta rotación ante un equipo como el Arsenal.

Parece que poco a poco ambos conjuntos buscan tener el control del juego y han dejado de lado los constantes contraataques y las ocasiones.

8' La tuvo Ramsey. El galés ha obligado a estirarse a De Gea en un tiro cruzado del mediocentro del Arsenal.

Empieza movido el partido, con ocasiones para ambos equipos. Será difícil que aguanten este ritmo de juego.

5' Otra más para el United. Se va Martial en velocidad de Koscielny y obliga a Cech a enviar el balón a córner

4' Primera llegada, en este caso, para el Arsenal. Alexis Sánchez recoge un rechace en el borde del área, dispara sin ángulo a las manos de De Gea

Empieza el partido y en el primer minuto ya ha tenido Rooney una buena ocasión tras un centro lateral. Veremos como se desarrolla el partido

XI Manchester United: De Gea; Tuanzemeb, Smalling, Jones, Darmian; Carrick, Herrera, Mata; Mkhitaryan, Martial, Rooney

XI Arsenal: Cech; Holding, Koscielny, Monreal; Chamberlain, Xhaka, Ramsey, Gibbs; Özil, Welbeck, Alexis

Ya tenemos los onces iniciales confirmados por parte de ambos equipos

Toda la información del encuentro con la previa del partido Arsenal vs Manchester United.

El partido de ida fue el último entre ambos. 1-1 final con goles de Mata, minuto 68', y Olivier Giroud, minuto 89'.

El colegiado del partido es Andre Marriner. El colegiado inglés tiene experiencia en la competición. Ha arbitrado, casi, 200 partidos en la Premier League y ha mostrado 675 cartulinas amarillas (3,44 tarjetas por partido) y 38 rojas (0,19 por partido)

Emirates Stadium | Foto: Arsenal

El Emirates Stadium es el tercer estadio más grande de Inglaterra, por detrás de Old Trafford (El estadio de los sueños) y Wembley, con capacidad para 60432 espectadores. Una auténtica belleza arquitectónica.

Es probable que el Manchester United no salga de inicio con su once de gala, pues el jueves se enfrentan al Celta de Vigo en la vuelta de la UEFA Europa League. No hay noticias destacadas en el club, excepto el culebrón de David De Gea, que parece, finalmente, abandonará el club para ir al Real Madrid.

Cada vez son más fuertes los rumores de que Arsene Wenger abandonará la disciplina gunner tras 21 temporadas como técnico en el club. También se habla del fichaje de Alexis Sánchez por el Bayern de Munich.

Alexis en el entrenamiento previo al partido | Foto: Arsenal

Atentos a: Alexis Sánchez. El único que se salva de la temporada en el Arsenal. Cada partido luchando, desmarcándose, anotando y asistiendo para unos compañeros que no rinden al nivel esperado.

Marcus Rashford , promesa del fútbol inglés | Foto: Manchester United

Atentos a: Marcus Rashford. Dudaban si podría tirar el solo de la delantera del United, tras la lesión de Ibra, y está demostrando que sí. Decisivo en varios partidos de la temporada, último ejemplo: Celta de Vigo.

Arsene Wenger en su última rueda de prensa | Foto: Arsenal

Arsene Wenger declaró que tienen que ganar al United, pues no les queda "otra opción" para luchar por los puestos de Champions League. Además declaró que "es un gran partido" y eso aporta "un plus de confianza".

Uno de los partidos más recordados entre estos dos equipos es, sin duda, el 8-2 que endosaron los Red Devils en Old Trafford a un desaparecido Arsenal.

Arsenal y Manchester United, dos históricos de Inglaterra, se han visto las caras en 224 ocasiones. El balance de victorias es positivo al United, por poco, pues ha logrado vencer al Arsenal en 94 partidos (42% de victorias), mientras que el Arsenal ha salido victorioso en 80 enfrentamientos (36%), los otros 50 partidos concluyeron con empate.

Expulsión de Fellaini tras una polémica jugada con Aguero | Foto: Premier League

El derbi de Manchester fue el último partido como visitante que disputaron. Un Manchester United muy cerrado atrás, tan solo 30% de la posesión, logró un valioso empate (0-0) ante el City de Pep Guardiola.

El Manchester United, dirigido por Jose Mourinho, se sitúa en la quinta plaza en la clasificación, suma 65 puntos y tiene un balance de 17 partidos ganados, 14 empatados y, tan solo, 3 derrotas en toda la liga. Los Red Devils han anotado 51 tantos y recibido 25, una diferencia de +26.

Autogol de Huth tras un disparo de Nacho Monreal (1-0, min.86)

En su último partido como local, el Arsenal logró la victoria ante el Leicester City por 1-0. Un Leicester City que desquició al ataque gunner gracias a una sólida defensa, pero un autogol de Robert Huth en el minuto 86 rompía la red del conjunto visitante y daba la victoria a los locales.

El equipo dirigido por Arsene Wenger se sitúa en la sexta posición de la tabla, fuera de puestos europeos, con 60 puntos y un balance de 18 victorias, 6 empates, 9 derrotas. Suman 64 goles a favor y 42 en contra, una diferencia de goles positiva, + 24.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Arsenal vs Manchester en vivo, perteneciente a la 36ª jornada de la PREMIER LEAGUE. El encuentro tendrá lugar en el Emirates Stadium a partir de las 17:00 horas.