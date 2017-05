Klopp: "Estuvimos cerca, pero no pudimos conseguir los tres puntos"

Klopp al acabar el partido. Foto: Liverpool.

Hasta el partido de hoy frente al Southampton, el Liverpool dependía de sí mismo para disputar el año que viene la Champions League pero tras el empate 0-0 frente a los saints, no solo les valdrá con ganar sus partidos sino que tendrán que esperar que sus rivales pierdan puntos.

En el partido frente al Southampton, el Liverpool no ha podido sobrepasar la línea defensiva planteada por Claude Puel y la mayoría de ocasiones de los reds han sido con disparos desde fuera del área que no supusieron un gran problema para Foster. La mejor ocasión de los de Klopp la tuvo Milner desde el punto de penalti pero Forster detuvo el penalti.

Tras el partido, el técnico red Jürgen Klopp compareció ante los medios para valorar el partido y comentó que "estuvimos cerca pero no pudimos conseguir los tres puntos".

Klopp: "Fue un partido difícil" "Fue un partido difícil, el Southampton defendió con mucha intensidad y disciplina y tuvimos ocasiones pero no pudimos marcar gol", comentó Klopp.

El técnico del Liverpool comentó que "estamos decepcionados por solo haber podido conseguir un punto, lo intentamos hasta el final pero no pudo ser, hay que seguir".

Sobre la pérdida de tiempo del Southampton en el penalti fallado por Milner, Klopp comentó: "La verdad es que no me gustó pero no tengo nada que ver con eso y no puedo decirlo. Algunos dirán que fueron muy inteligentes para desconcentrar a Milner y otros dirán que ese no es el espíritu del deporte".

El próximo partido de los de Klopp será frente al West Ham y el técnico red ha comentado que "ahora tenemos que analizar el partido y cuando lo hayamos hecho, centrarnos en el partido ante el West Ham, que están en un momento de forma positivo, no tienen presión y buscan acabar con buenos resultados la temporada", concluyó el técnico del Liverpool.