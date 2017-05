El Chelsea vence de nuevo y está a un partido de ser campeón

Google Plus

ÁRBITRO: C. Pawson (ING) Amonestó a Fabio (min. 60), Bamford (min. 89)

Middlesbrough: B. Guzan; Fabio, C. Chambers, B. Gibson, G. Friend; A. Clayton, M. De Roon, A. Forshaw; S. Downing, Á. Negredo, A. Traoré.

Chelsea: T. Courtois; C. Azpilicueta, David Luiz, G. Cahill; V. Moses, C. Fàbregas, N. Matic, M, Alonso; Pedro, E. Hazard, Diego Costa.

Antonio Conte salió al césped de Stamford Bridge con su once de gala para intentar batir al Middlesbrough salvo una modificación, N'Golo Kanté estaría sustituido por el español Cesc Fàbregas, el jugador catalán no ha tenido todas las oportunidades que querría, porque la dupla Kanté-Matic es infranqueable, y sin duda no iba a desaprovechar la oportunidad dada su gran calidad.

Steve Agnew saltó al encuentro para poner las cosas difíciles al líder de la Premier League, con Negredo en punta y Adama Traoré para que, con su velocidad, ponga en aprietos a la defensa 'blue'.

El partido, nada más comenzar, ya dio muestras de lo que iba a ser la tónica en la primera mitad. El conjunto local iba a tener la posesión de balón y movía el cuero a su antojo, ante la pasividad de la defensa del 'Boro'. Al minuto uno de partido iba a llegar la primera ocasión 'blue', un pase largo de Fàbregas lo recogería el español Marcos Alonso, quien disparó y estuvo a punto de marcar el primer gol, pero Guzan lograría desviar el tiro y rebotó en el larguero. Primer aviso del Chelsea. La misma jugada se repetiría cinco minutos después, Fàbregas se hizo duelo y señor del medio del campo londinense, repartía juego hacia ambos costados donde esperaban los laterales, abiertos como siempre, Víctor Moses y Marcos Alonso.

Tanto fue el cántaro a la fuente que se acabó rompiendo en el minuto 22, en otra jugada combinada del equipo local Fàbregas, uno de los jugadores más activos de la primera mitad, filtró un balón al área hacia Diego Costa que recibió tras un mal despeje de Fabio, y batió por bajo a Guzan, se adelantaba el Chelsea.

Diego Costa abrió la lata. |Foto: Reuters

Sin apenas reacción del Middlesbrough, que sólo llevaba peligro de un atropellado Adama Traoré, quien se vio encerrado por hasta tres defensas locales en un gran ejercicio defensivo por parte de los jugadores de Antonio Conte, el Chelsea volvió a ampliar la ventaja en el marcador ocho minutos después. La jugada sería la misma, en una larga posesión del Chelsea, Azpilicueta abrió hacia la banda izquierda para un Marcos Alonso que, tirándose al suelo, remató el balón y batió a Guzan entre las piernas. El lateral español se convertía en uno de los defensas más goleadores de la Premier League con seis goles, temporada sobresaliente la suya.

Tras el descanso, el encuentro siguió por los mismos derroteros, pero con un equipo más necesitado que otro, el Middlesbrough con la derrota era equipo de la Championship y debía dar vuelta al marcador. El Chelsea, sin embargo, dejó de pisar el acelerador, calmó el partido, pasó a ser más controlado y dejó que pasaran los minutos con todo a su favor.

Aún así, las ocasiones siguieron llegando en el monólogo 'blue', Pedro, Fàbregas, Cahill de cabeza eran las primeras ocasiones de la segunda parte, el Middlesbrough, a pesar de que necesitaba una reacción, se mostró incapaz de hilar jugadas de ataque. En el minuto 64 llegó el tercer gol del conjunto de Antonio Conte que sentenciaba el choque, Nemanja Matic recogió un balón en el área y fusiló a Guzan con la pierna derecha y el balón se coló entre las piernas del portero estadounidense, como en los dos tantos anteriores. El trofeo de la Premier League empezaba a tomar color azul y parece que viajará a las vitrinas del Chelsea.

Acabado el partido, el Middlesbrough acompaña al Sunderland al "infierno" de la Championship con 28 puntos, a seis del Hull City, un equipo que no pudo dar el nivel que exige la dureza de la Premier League. De forma antagónica, el proyecto de Antonio Conte y Roman Abramovich va camino de ganar la Premier League este mismo viernes, si es capaz de ganar al West Bromwich Albion donde su entrenador, Tony Pulis, estuvo en el campo viendo al Chelsea, futuro campeón de la Premier League, salvo catástrofe.