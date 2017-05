Ched Evans vuelve al Sheffield United

Ched Evans celebrando un tanto con los Blades. Foto: Action Images

A la mayoría de los aficionados al fútbol de fuera de Inglaterra no les sonará el nombre de Ched Evans. El delantero de ahora 28 años e internacional por Gales en 13 ocasiones fue el centro de todas las noticias hace tres años cuando fue detenido por violación durante su etapa en el Sheffield United.

En 2012 los Blades rescindieron su contrato tras ser condenado a cinco años de prisión de los que cumplió dos y medio. En octubre del año pasado el Tribunal Supremo revocó la sentencia al conocer probada la inocencia de Evans, que intentó volver a los terrenos de juego con más pena que gloria. En 2014 tras salir de la cárcel el Sheffield United mostró su interés en hacerse de nuevo con los servicios de un hombre que procedente del Manchester City por tres millones de libras había hecho 48 goles y 19 asistencias en poco más de los 100 partidos que disputó con el club de Yorkshire.

El criticismo vertido sobre el club y la presión para no repescar a Evans pudo al final con el United que decidió no llamarle ni a entrenar y no se atrevieron a contratar al ariete galés. Tras un tiempo buscando un nuevo equipo dispuesto a arriesgarse con un alguien tan controvertido, el Chesterfield de League One tomó la decisión de darle una segunda oportunidad, y vaya si la aprovechó.

Evans en su vuelta al estadio del Sheffield United. Foto: Reuters

Siete goles y tres en los pocos más de 2000 minutos de fútbol disputados con el club de Derbyshire le han servido para ganarse de nuevo una reputación en el mundo del fútbol. En su regreso a Bramall Lane recibió una cerrada ovación que demostró que a los seguidores de los Blades tan solo les importaba su fútbol, algo que la directiva tomó en cuenta.

En el día de hoy se anunciaba el traspaso de Ched Evans de vuelta al Sheffield United para las próximas tres temporadas. Disputará el Sky Bet Championship de la mano del campeón de la League One, algo que sin duda le traerá sentimientos encontrados pues el Chesterfield ha perdido la categoría al terminar como últimos clasificado. Los Blades finalizaron con 100 puntos y los Spireites con 37.

Ashley Carson, director deportivo del Chesterfield FC declaró que tomaron la mejor decisión pensando en el futuro de la entidad: "Tras el descenso a League Two se pudo ver que no era en el mejor interés de Ched el seguir con nosotros. Tras consultar con nuestro técnico, Gary Caldwell, decidimos vender a Evans. El Sheffield United hizo una buena oferta que aceptamos y ahora le deseamos lo mejor en su futuro".

"Le estoy muy agradecido al Chesterfield FC, su directiva y cuerpo técnico de haberme dado la oportunidad de regresar a los terrenos de juego. Es una auténtica lástima que haya sido la temporada en la que el club descienda a League Two, pero siempre recordaré el cariño de su afición que me hizo sentir tan bienvenido", explicó en la web oficial del club el delantero.

Evans celebrando un gol en su primera etapa con el Sheffield United. Foto: Getty Images

En su nuevo/viejo equipo se mostraron igual de contentos con el acuerdo al que han llegado ambas entidades, y su futuro técnico, Chris Wilder así lo afirmó. "Este es uno de los fichajes que teníamos pensado acometer de cara a la próxima temporada. Hemos hecho nuestros deberes al traer a este futbolista, porque nos enorgullecemos de ser un conjunto con espíritu de equipo como los aficionados han podido comprobar este curso, y el plan es traer a jugadores que puedan ser parte de esto", explicó. "Ched es uno de nuestros objetivos desde hace tiempo y creemos que con una pretemporada completa podrá darnos muchas alternativas válidas y goles importantes", dijo en el comunicado del club.

Evans por su parte declaró tomarse esta segunda oportunidad como una ocasión para redimirse: "Estoy encantado de estar de vuelta. Creo que aunque tengo mucho que ofrecer en este deporte, tanto a nivel de club como internacional y pienso que puedo llegar a ese nivel haciendo goles para el United y sobre todo, jugando frente a estos impresionantes aficionados cuyo apoyo incondicional siempre he apreciado tanto".