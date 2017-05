Wenger: “La confianza es una parte importante del éxito”

Arsène Wenger en la rueda de prensa previa al partido | Fotografía: Arsenal

Sin tiempo para saborear el importante triunfo ante el Manchester United del pasado domingo, el Arsenal será, junto al Southampton, el único equipo inglés que jugará un partido entre semana antes de la próxima jornada de Premier League. Recuperando ese encuentro aplazado de la 26ª fecha de la competición liguera, los Gunners esperan poder sumar tres puntos más que les permitan adoptar una visión mucho más real de sus expectativas en lo que a la clasificación se refiere. Con el objetivo de sumar de tres en tres y esperar a ver qué hacen sus inmediatos rivales, los de Arsène Wenger se medirán a un equipo que, por el momento, ya les ha beneficiado al sacar un empate el pasado domingo de Anfield. Sobre la relación con su compatriota en el banquillo de los Saints, las altas y bajas del equipo y el momento de forma y confianza que se vive en el vestuario, ha hablado un entrenador que sigue sin dar pistas ni de su futuro ni del de jugadores como Alexis Sánchez o Mesut Özil.

"Nos da una oportunidad de entrar entre los cuatro primeros"

Resaltando la “inteligencia, paciencia y organización” que demostraron en el partido ante los entrenados por José Mourinho, Wenger cree que fue clave el aprovechar las oportunidades cuando llegaron: “Aprovechamos las oportunidades que creamos en el momento oportuno. A partir de ahí, creo que todo fue bueno para nosotros, porque respondimos después de lo que sucedió el domingo anterior. Esto nos da una oportunidad de entrar entre los cuatro primeros”. Consciente de que “la confianza es una parte importante del éxito”, el entrenador Gunner espera que el haber ganado cuatro de los últimos cinco partidos sea beneficioso para un equipo que “se ha recuperado de una mala racha”. Esto, que se antoja primordial en la lucha por acabar entre los cuatro primeros clasificados, tendrá que verse durante los próximos diez días, periodo de tiempo en el que los londinenses tendrán que disputar cuatro partidos: “Nos ha dado confianza para lograr este impulso. Si nos fijamos en el calendario, tenemos que jugar domingo, miércoles, sábado y martes, por lo que tenemos que demostrar que podemos concentrarnos en cada partido”.

Cerca del banquillo visitante del St. Mary’s Stadium tendrá a un viejo conocido, un Claude Puel que, a pesar de no comenzar bien su andadura con el Southampton, sí ha conseguido enderezar el rumbo de un equipo que llegó a ser finalista de la Copa de la Liga. Destacando de los Saints el hecho de “haber tomado la iniciativa en cada partido”, Wenger está convencido de que “en general, lo han hecho bien”. “Lo han hecho bien ante los grandes equipos de la liga y han llegado a la final de la Copa de la Liga. El Southampton tuvo una actuación muy convincente ese día y, en general, lo han hecho bien”, añadió.

"Cuando llegué, había algunos artículos diciendo que un técnico extranjero nunca ganaría el campeonato inglés"

Otro de los temas por el que ha sido preguntado el francés tiene que ver con que ningún entrenador inglés haya ganado la Premier League desde que lo hiciera Howard Wilkinson con el Leeds United en 1992. Convencido de que “no es un problema de Inglaterra”, Wenger cree que “la FA ha hecho un buen trabajo al educar a sus entrenadores, por lo que pronto habrá un cambio”. Aprovecha, además, para mandar un recado a los que no veían con buenos ojos su llegada hace más de veinte años: “Cuando llegué, recuerdo que había algunos artículos en medios de comunicación diciendo que un técnico extranjero nunca ganaría el campeonato inglés. ¿Contribuí a ello? Ciertamente, creo que sí, porque soy uno de los pocos que ha estado aquí desde hace veinte años”.

Sobre el equipo, no ha desvelado si va a seguir con defensa de tres centrales o no, pues aunque Koscielny no tiene asegurada su aparición en el partido ante el Southampton, ya que salió renqueante del choque ante el Manchester United y será sometido a pruebas de última hora, sí puede contar con Mustafi, recuperado y con ganas de entrar en el equipo. Uno de los que puede estar junto al alemán es Rob Holding, el joven central fichado en verano que ha mostrado un gran rendimiento. Con más minutos desde el cambio de esquema, Wenger no se sorprende por este nivel y destaca de él “su inteligencia y compostura con la pelota”. “Por supuesto, necesita experiencia en defensa, algo que ha demostrado en cada partido. Creo que cada vez entra más fuerte. Empezó nervioso, algo que es entendible, pero cada vez es más fuerte y realiza unas segundas mitades convincentes”, explicó.

Siguiendo con el apartado de altas y bajas, desvela que Xhaka “parece haberse recuperado bastante bien” tras el partido ante el Manchester United, mientras que ignora cualquier problema con Welbeck y celebra la vuelta a de Lucas Pérez, uno de los delanteros que menos minutos ha tenido en su primera campaña como Gunner. Entendiendo su frustración, Wenger lamenta “no darle todos los partidos que merece”. “Es un delantero de primera calidad y no le he dado todos los partidos que merece, lo confieso. Siento pena por él por ese lado, pero tenemos más delanteros disponibles. Hay que recordar que hemos tenido la situación de Giroud, que no llegó bien en el inicio de temporada, no sabíamos cuándo iba a volver Welbeck y ahora tenemos una congestión de delanteros” finaliza un técnico al que le “encantaría” quedarse con el español pasado el verano, aunque no descarta sentarse con él “para ver si hay oportunidades de que juegue o no la próxima temporada”.