Mané es nombrado Mejor Jugador del Liverpool esta temporada por partida doble

Klopp posa con Mané tras ser elegido Mejor Jugador de la Temporada | Foto: www.liverpoolfc.com

El Liverpool celebró el pasado martes 9 de mayo su gala de premios de final de temporada. Con todos los jugadores, cuerpo técnico y otras personalidades del club como la cúpula directiva y algunos exfutbolistas que disputaron minutos con el equipo Red, se otorgaron los galardones en los que Sadio Mané fue el gran protagonista.

El extremo senegalés fue nombrado Mejor Jugador del curso tanto por el club como por sus compañeros, llevándose así dos trofeos. Sin embargo, la mejor noticia para los aficionados y el Liverpool fueron las novedades sobre su recuperación tras ser operado de la rodilla derecha. Mané comentó que cada vez se encuentra mejor gracias al servicio médico del club: “Quiero agradecer a los fisioterapeutas por hacer un gran trabajo, no solo conmigo, ellos siempre lo hacen muy bien”.

La situación parece mejorar muy rápido y en solo un mes, el senegalés podría empezar a hacer ejercicio en el campo la próxima semana: “Esperamos que pueda empezar a correr, trotar, así que estoy feliz y esperándolo con ilusión”.

Respecto a los premios obtenidos en su primer año en el club, el extremo ex del Southampton no ha tenido más que elogios: “Es un gran honor para mí ganar estos trofeos, especialmente con los grandes jugadores que hay en el vestuario. Quiero agradecérselo a todo el mundo, a los aficionados que me han votado, estoy muy feliz”. Pero el gran reconocimiento, más allá del que otorgan los fans, es el que dan los jugadores a uno de los miembros del vestuario: “Ser el Mejor Jugador de la Temporada significa mucho para mí porque son mis compañeros los que han votado por mí y quiero darles las gracias. He aprendido mucho del entrenador, el cuerpo técnico y mis compañeros. Esta es la clave”.

Debido a la lesión, ya se anunció que Sadio no podrá acompañar al Liverpool en lo que resta de temporada, pero sabe que sus compañeros tienen el objetivo muy cerca de sus manos aunque la competición ha sido muy dura: “Es una liga dura, pero tenemos un gran equipo y grandes jugadores. Somos capaces de ganar a cualquier equipo. Nos quedan dos encuentros importantes. No tenemos que ponernos una gran presión sobre nosotros mismos, pero podemos vencerlos”.

Emre Can y Lucas Leiva, también premiados

Además de subir al escenario en dos ocasiones, Mané vio como sus compañeros también accedían a algunos premios dentro del club. Uno de ellos fue el alemán Emre Can, que se hizo con el galardón a Mejor Gol de la Temporada gracias al espectacular remate que sirvió para poner el 0-1 en Vicarage Road hace unos días. También Lucas Leiva, que recientemente celebró sus diez años en Anfield, recibió el premio de Reconocimiento Especial del Club. Otros premiados fueron Trent Alexander-Arnold como Mejor Joven de la Temporada, Sophie Ingle como Mejor Jugadora de la Temporada, Ben Woodburn fue nombrado Mejor Futbolista de la Temporada en la Academia, Jeremy Barnes recibió el premio de la Comunidad Bill Shankly, el equipo vencedor de la Copa de Europa en 1977 recibió el galardón al Mayor Logro de un Equipo y Roger Hunt, finalmente, recogió el premio a Toda una Vida.