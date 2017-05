El Brentford extiende por un año el contrato de Jota Peleteiro

Google Plus

Jota celebrando un tanto al Brighton. Foto: Gareth Davies

Jota Peletiro se ha convertido a sus 25 años en una de las caras más reconocibles del Sky Bet Championship, pues tras su primera experiencia de la mano del Brentford hace dos temporadas, los aficionados le valoran como uno de los jugadores más técnicos del campeonato.

El futbolista gallego regresó procedente del Eibar donde apenas disfrutó de oportunidades el pasado mes de enero para anotar 12 goles y dar cinco asistencias en los 21 encuentros en los que tomó parte con los Bees.

Jota ha hecho 12 goles y cinco asistencias en 21 partidos En los 1700 minutos de fútbol oficiales disputados consiguió incluso hacer el que recientemente ha sido galardonado como el mejor de la temporda para los seguidores del club londinense, demostrando su absoluta integración en el Brentford. Su gran control y jugada personal el pasado mes de abril ante el Queens Park Rangers sirvió para conseguir el primer doblete de victorias ante los rivales del oeste por primera vez en más de 50 años.

Además de los premios recogidos procedentes de su propio club, se le concedió en el mes de febrero el premio al jugador del mes en Championship tras lograr cinco goles y dos asistencias en los cinco partidos disputados.

Jota fue nombrado jugador del mes de febrero en Championship Es por ello por lo que la directiva de Griffin Park ha decidido activar la opción de extender el contrato del extremo español y seguirá ligado al club hasta verano de 2018. "Desde que volví de mi cesión me he sentido mejor que nunca y estoy muy contento de poder disfrutar del equipo y de este magnífico vestuario. En el terreno de juego además las cosas han ido bien", declaró recientemente Jota ante las cámaras. "Cada año que pasas evolucionas como futbolista, y aunque no pude disfrutar en España de todos los minutos que hubiera deseado, ese trabajo duro ahora está empezando a dar sus frutos", explicó sobre su gran estado de forma en el tramo final de la temporada.

Habrá Jota Peleteiro para rato en Inglaterra, y de momento, al menos durante los próximos 12 meses, será vistiendo la camiseta rojiblanca del Brentford en Championship.