Pogba y su adaptación

Foto: Premier League

Se ha convertido en costumbre ver como Paul Pogba no justifica el precio que pagó el Manchester United a la Juventus en verano. Los italianos se han visto más que beneficiados por el traspaso, mientras que los británicos buscan una explicación o un motivo a dicha cantidad. La respuesta aún es desconocida.

El espigado mediocentro saltó contra la prensa instando a que ''su trabajo era crear juego dar asistencias, no hacer goles''. El jugador más caro de la historia (89 millones de libras esterlinas) está harto de las críticas tras su primera temporada en el Manchester United, pese a que su juego no sea el idóneo para dicha cifra. Su compañero Lingard se ha pronunciado en su defensa.

El importante papel de Lingard

El extremo inglés producto de la cantera del Manchester United se ha convertido en un incondicional apoyo para Paul Pogba dentro y fuera del vestuario. Tanto es así, que las últimas declaraciones sobre el mediocampista han salido de la boca de Jesse Lingard.

"Obviamente, es su primer año en la Premier League y le va a llevar algo de tiempo acostumbrarse", comentó Lingard sobre el escaso rendimiento del galo.

Pogba y Lingard han congeniado a las mil maravillas | Foto: Manchester United

"Sabemos que es un jugador de clase mundial"

Pogba llegó para ser la piedra angular del nuevo proyecto de Mourinho. Sus actuaciones han estado por debajo de lo esperado pero su compañero Lingard asegura que es cuestión de tiempo que Pogba muestre su mejor cara y alce su importancia en la plantilla. "Sabemos que es un jugador de clase mundial, ha ayudado mucho al equipo y no veo el porqué no va a anotar la próxima temporada los goles que no ha podido hacer este año".

La siguiente temporada podría llegar el boom de Pogba en Inglaterra, junto al apoyo incondicional de su amigo y compañero Jesse Lingard, que jugará un papel crucial en el despegue de Pogba.