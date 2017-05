Previa Manchester United - Celta de Vigo: a un paso de Estocolmo

Google Plus

El último asalto europeo a doble partido en la UEFA Europa League medirá fuerzas entre Manchester United y Celta de Vigo. Tanto mancunianos como vigueses desean alzar la final. Los ingleses parten con ventaja tras el 0-1 de la ida gracias al gol de Marcus Rashford, pero los gallegos no llegan tan solo para jugar en un campo histórico como lo es Old Trafford, si no que quieren seguir soñando en el 'Teatro de los Sueños'

Cómo llegan ambos equipos

Ninguno de los dos conjuntos llegan con la mejor racha de resultados. El Manchester United perdió por 2-0 en el Emirates Stadium el pasado domingo. El Celta, al igual que su rival, perdió con un contundente 3-0 en La Rosaleda ante el Málaga. Los vigueses tampoco están en su mejor nivel como local. Ante el Athletic Club también perdió por 0-3 en Balaídos en el partido previo a la ida las semifinales de la UEFA Europa League.

Tanto Manchester United como Celta de Vigo se juegan la temporada en la competición europea. Los Red Devils marcaron a principios de temporada el objetivo de volver a la Champions League. Cada vez ve más con una ilusión quedar entre los cuatro primeros puestos que como una realidad. El propio Mourinho afirmó que su objetivo ahora era levantar el trofeo de la Europa League y volver a la máxima competición europea a través de la misma.

Los Celtiñas querían volver a quedar entre los seis primeros clasificados en España, puestos que acreditan la clasificación para la Europa League. En este caso, el equipo de Berizzo se encuentra estancado en la décimo segunda posición, en tierra de nadie. Si los gallegos quieren volver a Europa la próxima temporada, tendrán que ganar la Europa League. La temporada se resume al partido de vuelta en Old Trafford.

El Celta sabe jugar de visitante

En el caso de que el Celta de Vigo acceda a la final, firmará una curiosidad histórica. En cada una de las eliminatorias que ha tenido que disputar, la vuelta siempre ha sido como visitante. Una gran desventaja para los Celtistas. A pesar del handicap, los del norte de España han sabido recomponerse y sellar el pase en Ucrania, ante el Shakhtar Donetsk, en Rusia, ante el Krasnodar y en Bélgica ante el Genk. La experiencia como visitante invita al optimismo para afrontar el partido en Old Trafford por lo que los de Mourinho deben andarse con ojo.

Iago Aspas será la mayor amenaza celeste | Foto: RC Celta

El Manchester United se respalda en la historia

Si bien el Celta tiene motivos para creer en la remontada, los locales no son menos. El Manchester United presenta unos números formidables en las eliminatorias europeas. Nunca ha perdido una eliminatoria europea habiendo ganado el partido de ida y buscará sacar billete para Estocolmo en Old Trafford. La historia futbolera del Manchester United está llena de momentos entrañables y ante el Celta de Vigo podría escribirse otra página en el libro del Manchester United.

Además, en Old Trafford no ha perdido en los últimos 17 partidos europeos. Invicto en el 'Teatro de los Sueños', pone las cosas con el viento a favor para los ingleses. Su última derrota fue precisamente ante Mourinho, cuando este dirigía al Real Madrid y ganó 1-2 en la vuelta de los octavos de final de la Champions League de 2012-13.

El Manchester United cuenta con la perspectiva histórica | Foto: Manchester United

Rashford, abonado a las noches importantes

El niño pródigo del Manchester United sabe lo que es aparecer cuando su equipo más lo necesita. Ya hizo un doblete en su debut ante el Midtjylland para eliminar a los daneses la temporada pasada en los decieseisavos de la Europa League. También anotó en su debut con el combinado nacional inglés. Hizo el gol que mandó al Manchester United a las semifinales en esta campaña y fue el autor del gol de falta que da ventaja a los suyos. El punta inglés será crucial en el encuentro.

Rashford está hecho para este tipo de noches | Foto: Premier League

