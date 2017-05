Moses, el por qué y el cómo de su nueva posición bajo las órdenes de Conte

Victor Moses y Antonio Conte en un saludo muy alegre. Foto: Reuters.

Luego de haber pasado las últimas tres temporadas a préstamo, Victor Moses se ha transformado en un miembro importante en la estructura de este Chelsea de Antonio Conte, que solo está a una victoria de sellar un nuevo título de Premier League.

"Conte no me dijo nada, solo me colocó en ese lugar"

Todo comenzó en el partido de ida ante Hull City en el mes octubre de 2016. Allí Moses se ubicó en el ala derecha como wing-back, donde fue prosperando constantemente a lo largo de la campaña, transformándose en una pieza clave en el once inicial, lo que lo llevó a perderse solamente dos partidos de la Premier League -ambos por lesión-.

“Siempre he creído en la capacidad que tengo”, dijo el nigeriano. “Siempre sentí que tenía la posibilidad de jugar para un gran club como el Chelsea y lo he demostrado. Tenemos un nuevo entrenador [Conte] que está dispuesto a dar a todos una oportunidad. Él me dio la oportunidad y no he vuelto a mirar atrás. Estoy disfrutando de mi fútbol en este momento y sólo quiero seguir disfrutando hasta el final de la temporada”.

Conte se aseguró de estar encima de Moses en cada entrenamiento | Foto: Chelsea.

“Conte no me dijo nada, él solo me colocó en ese lugar”, añadió Moses, cuando se le preguntó acerca de sus pensamientos iniciales al colocado en el ala derecha de la defensa. “Después de ello continuó animándome, me explicó la posición y cual era mi rol, sobre todo en la formación. Él estaba constantemente hablando a mí para asegurarse de que mejorase y lo aproveché. Es una nueva posición y me dio la oportunidad de expresarme. Sé que nunca he jugado en esa posición antes, pero lo estoy disfrutando. Sólo quiero seguir trabajando duro”.

"Conte me ha enseñado la posición y he aprendido mucho en la parte defensiva"

Antes de esta temporada, Moses había pasado toda su carrera jugando como un extremo o delantero, pero su rol cambió desde la llegada de Conte y, ahora, el nigeriano aseguró que lo más importante de su nueva posición es permanecer concentrado durante todo el partido.

“Es una gran posición y se necesita una gran cantidad de energía para jugar allí. Hay una gran responsabilidad porque no es una posición donde se puede perder una gran cantidad de balones, uno tiene que estar concentrado en cada minuto. Tengo que asegurarme de que ayudo a mis compañeros de equipo cuando voy hacia adelante y cuando defiendo también”, agregó Moses.

Moses y Conte dialogan en pleno entrenamiento | Foto: Chelsea vía Getty.

Moses disputó 35 partidos en esta Premier League

“Para ser honesto, sólo quiero jugar al fútbol, ​​no importa en qué posición, sólo quiero ayudar al equipo. Fue el partido ante Hull donde empezó, me gustó mucho y después me quedé viendo videos para asegurarme de que estaba en el lugar correcto. He aprendido mucho en la parte defensiva, el entrenador me ha enseñado y he aprendido mucho”, añadió el nigeriano.

“Cuando juego contra un extremo, como yo soy un extremo entiendo lo que van a hacer antes de que lo hagan, lo que hace que sea mucho más fácil. Conte sabe que soy bueno en la ofensiva y en la defensiva, pero tengo que mejorar más y él realmente se está encima mío en el entrenamiento y se asegura de que estoy haciendo lo correcto”, concluyó el jugador de 26 años de edad.