Rafa Benítez: "Ya tengo una idea"

Benitez tras proclamarse campeón de Championship el Newcastle | Foto: Newcastle United

Rafa Benitez se dirigirá en una reunión con el dueño del Newcastle, Mike Ashley la próxima semana, con la esperanza que tienen la misma ambición de los ganadores del título del campeonato. Las urracas aseguraron la corona en un dramático giro a última hora de la última jornada, que no pudo evitar que descendiera de la Premier League hace 12 meses, con los cubiertos añadido al requisito mínimo de la promoción.

Benítez firmó un contrato de tres años cuando accedió a permanecer en el St James' Park en mayo del año pasado, pero ha insinuado que su continua presencia podría depender de lo que Ashley tiene que decir sobre el futuro, a pesar de que tiene la esperanza de recibir un resultado positivo. Hablando después de la victoria por 3-0 de su equipo sobre Barnsley, dijo: "Ya tengo una idea, creo que tengo una idea. Ahora tenemos que poner las dos ideas juntas y es de esperar que vaya a estar bien esta semana".

Ashley hizo una rara visita a St James' el domingo por la tarde para presenciar las escenas como la victoria, junto con la falta de Brighton para recoger tres puntos en el Aston Villa, entregó el trofeo de Newcastle. Se le preguntó si el par hablaría durante las horas después del partido, Benítez dijo: "No sé si será de alrededor, pero no tengo ningún problema Obviamente creo que es el momento adecuado para hablar cuando todo está bien. y si no, no importa".

"Vamos a estar en contacto, pero lo más importante es estar seguro de que ambos compartimos la misma ambición acerca de cómo mejorar, cómo ser competitivo y cómo hacer las cosas bien para todo el mundo". Es la segunda vez en siete años que las urracas han recuperado como campeones en la estela del descenso, y lo ha transmitido Benítez en un primer título de liga - ciertamente en una división inferior - desde que guió a Valencia para la gloria de la Liga en 2004.

Él dijo: "A veces se puede ganar con un equipo muy bueno y parece que es fácil, pero en este caso, cuando se juega 46 partidos en una temporada es muy difícil después de bajar...". "Estábamos hablando de las estadísticas para los equipos que han sido relegados, por lo que hacerlo y de hacerlo en el estilo de hoy y la forma en que lo hicimos durante toda la temporada, es muy, muy emocional y estoy muy orgulloso de ello".