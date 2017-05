José Mourinho: "En mis sentimientos es también el partido más importante de nuestra historia"

José Mourinho en rueda de prensa. Fuente: Manchester United.

El billete para una final de Europa League, eso es lo que habrá en juego esta noche en Old Trafford. Manchester United y Celta, dos clubes luchando por un título. José Mourinho habló en rueda de prensa este miércoles sobre el encuentro.

"Para el club sería muy importante estar otra vez en una final europea"

El técnico del Manchester United comenzó: "Para el club sería muy importante estar otra vez en una final europea y luchar por ganar un trofeo que nunca antes ha ganado. Y solo un pequeño grupo de jugadores que lleva mucho tiempo en el club, como Rooney, Young y Carrick, conoce el éxito en Europa, además de Mata en otros clubes. Nadie más lo ha logrado antes en la plantilla. Así que sería importante para el club y para los jugadores".

"Será el partido número catorce en este trofeo. Ha sido un camino largo. Mañana (por hoy) haremos como durante toda la temporada, lucharemos al máximo por lograr un sitio en la final".

Las rotaciones han sido constantes en el cuadro inglés: "La situación es simple, diecisiete partidos en siete semanas con dieciséis jugadores es imposible. No ha sido una apuesta, ha sido una decisión sencilla, basada en el sentido común".

"Desde el momento en que perdimos jugadores titulares en una semana, a Smalling y Jones con la selección nacional y a Rojo y Zlatan ante el Anderlecht, y antes ya habíamos perdido a buenas alternativas como Young o Ash, el trabajo se convirtió en imposible. Ahora estamos en esta situación y debemos pelear por ello. Veremos si somos capaces de conseguirlo y meternos en la final. Pero no importa lo que suceda, no habrá remordimientos. Todos estamos dando el máximo, los jugadores, yo y todos los que están alrededor del equipo", añadió.

"No creo que el Celta sueñe más que nosotros"

El Celta llega a este partido con la ilusión de hacer historia, aunque José Mourinho declara que por ello, no llegan con más motivación: "Para el Celta, en sus palabras, es el partido más importante de su historia. En mis sentimientos es también el partido más importante de nuestra historia. No importa lo que sucedió antes, qué grandes partidos hemos jugado. Lo que importa es el próximo partido, que es mañana. No creo que el Celta sueñe más que nosotros, que lo desee más que nosotros. No habrá diferencias en eso".

El entrenador portugués declara que necesita el calor de la afición: “Veo diferencias entre partidos. No hay una atmósfera consistente, un entusiasmo constante. Pude sentirlo ante el Chelsea, un partido que (los aficionados) querían jugar desde el primer minuto y que jugaron hasta el último minuto. Fue un Old Trafford muy fuerte. Hubo otros partidos, como ante el Anderlecht, donde el estadio no fue suficientemente caliente a la hora de hacernos sentir que era un partido importante para nosotros. Y lo era, la vuelta de cuartos de final. Espero que mañana tengamos la sensación de que es la vuelta de las semifinales y más que eso, que es la final. Tendremos que luchar con fuerza".