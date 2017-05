Wenger: “No vayamos muy rápido. Centrémonos y demos todo el sábado”

Google Plus

Arsène Wenger durante el partido | Fotografía: Arsenal

De menos a más, como a lo largo de la temporada, fue el Arsenal en el partido ante el Southampton. El choque aplazado de la jornada 26 de Premier League dejó otra victoria más en el bando Gunner. Alexis Sánchez, a la hora de partido, y Olivier Giroud, a pocos minutos del final, desnivelaron una balanza que bien pudo haber caído del otro lado. Un buen inicio de los Saints obligó a Petr Cech a ser uno de los protagonistas de los primeros cuarenta y cinco minutos. La lesión de Oxlade-Chamberlain, que tuvo que dejar el terreno de juego en el minuto 36, fue la peor noticia para un Arsenal que sigue creyendo que puede llegar a esa cuarta plaza de la que solo le separan tres puntos. El técnico francés que, por supuesto, habló del problema del carrilero derecho en la rueda de prensa posterior, también quiso mantener la calma y la concentración instando al vestuario a “no ir demasiado rápido, centrarse y dar todo el sábado”.

"Salimos de un campo complicado y visitamos otro estadio difícil"

Desconociendo si la presión a la que está sometido el equipo es beneficioso, Wenger deja claro que lo único que pueden hacer es “ganar todos los partidos”. Cataloga de “buena actuación” el encuentro ante el Southampton y considera que será clave “mantener el enfoque y la intensidad en cada partido”. “El sábado jugamos de nuevo, en Stoke. Tenemos que hacer una buena actuación. Salimos de un campo complicado y visitamos otro estadio difícil. La experiencia puede ayudar, pero creo que para nosotros es importante mantener el enfoque y la intensidad en cada partido”, añadió un técnico francés que celebra el haber conseguido que su equipo termine con la portería a cero dos encuentros consecutivos: “Ahora somos más estables en defensa”.

Precisamente, este esquema que ha dado mayor consistencia al Arsenal frena un poco las oportunidades ofensivas de las que disponen los Gunners. Para aprovechar bien cualquier oportunidad de cara al arco contrario, los del Emirates Stadium se tienen que encomendar a las excelentes habilidades de hombres como Ramsey, Welbeck, Giroud, Özil o, sobre todo, Alexis Sánchez, un futbolista que, una vez más, volvió a ser determinante. Recibiendo un gran pase en profundidad del alemán, el chileno se revolvió en el área dejando sentados a dos defensores rivales y batiendo a un Forster que poco o nada pudo hacer para evitar el tanto. Diciendo que el gol resume lo que es este jugador, Arsène Wenger volvió a deshacerse en elogios hacia la estrella de su equipo: “Mostró una gran técnica en un espacio corto, y anotó un gol importante. Es creativo y ha sorprendido a todos en el estadio con lo que ha hecho”.

"Lo de Oxlade-Chamberlain, es una lesión muscular"

Finalmente, otro que ha aprovechado este cambio de formación ha sido Oxlade-Chamberlain, uno de los futbolistas que habrá que ver si vuelve a jugar en lo que resta de temporada. Solicitando el cambio a diez minutos de terminar el primer tiempo, el inglés dejó su espacio a un Héctor Bellerín que mostró mucha más profundidad por la banda derecha en el tiempo que estuvo sobre el verde. Confirmando que se trata de “una lesión muscular”, Wenger desconoce el tiempo de baja: “No sé cuánto va a estar de baja. Camina correctamente. No ha sido ningún pinchazo, el músculo se le ha quedado duro. No he visto ningún incidente en el que haya tenido que parar, puede ser algo de fatiga. Ahora es difícil evaluarlo”. Quedando a la espera de saber el alcance de la lesión, el Arsenal se centra ya en ese encuentro ante el Stoke City que puede marcar las aspiraciones reales del final de temporada.