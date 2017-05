Brunt: "No vamos a ponérselo fácil al Chelsea"

Hazard y Brunt pelean un balón en la ida. Foto: Premier League

El Chelsea visita The Hawthorns con la posibilidad de terminar los 90 minutos como campeón de la Premier League. Parece cuestión de tiempo que esto ocurra, pero con la final de la FA Cup en el horizonte los hombres de Antonio Conte esperan poder conseguir los puntos necesarios cuanto antes para poder centrarse en el doblete.

"No vamos a sacar la alfombra roja por ellos"

El West Bromwich Albion ha sido este año uno de los mejores locales, y no se lo pondrán fácil a los Blues como afirmó Chris Brunt. "Es nuestro último partido del año en casa, donde lo hemos hecho razonablemente bien este año, así que esperamos conseguir los tres puntos y brindarle una buena actuación a nuestros aficionados", explicó. "No vamos a sacar la alfombra roja para recibir al Chelsea y darles el resultado que necesitan para ganar la liga. No van a tenerlo fácil en la noche del viernes en The Hawthorns", advirtió a sus rivales.

Brunt peleando un balón con Pedro la pasada temporada. Foto: Premier League

"Nuestra racha en estos momentos no es la mejor posible, porque hemos perdido un par de encuentros como locales sin hacer gol. El Chelsea es uno de los mejores equipo del mundo y va a ser muy difícil, pero queremos terminar lo más arriba posible en la tabla", dijo con deseo el norirlandés.

En la misma línea se mostró su compañero de equipo y selección, Gareth McAuley, que pidió un buen espectáculo por sus seguidores: "Sería bonito conseguir un resultado positivo ante el Chelsea. Son un gran equipo, muy potente, pero en los últimos años ya hemos conseguido buenas actuaciones ante ellos en The Hawthorns y queremos hacerlo de nuevo por nuestros aficionados". "Va a ser un partido duro pero nosotros también tenemos cosas por las que seguir luchando. Estamos dejándolo demasiado para el final, pero sería bonito llegar a los 50 puntos, que es el deseo de todos en el vestaurio", finalizó diciendo el defensor Baggie.