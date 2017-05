Michail Antonio renueva con el West Ham hasta 2021

Antonio posando tras sellar su renovación. Foto: West Ham

El West Ham le ha dado al fin una noticia que celebrar a sus aficionados, pues en la tarde de este jueves han confirmado que Michail Antonio renovaba su contrato con el club londinense hasta verano de 2021.

El extremo de 27 años ha sido uno de los mejores futbolistas de una temporada para olvidar como sus propios seguidores reconocieron al nombrarle futbolista del año 2016/17. El extremo ha hecho 18 tantos en los 69 partidos oficiales disputados con los Hammers desde su llegada el pasado verano y por ello la directiva ha decidido mejorarle las condiciones económicas y ampliar su vinculación con el club.

Antonio fue nombrado esta semana jugador de la temporada por los seguidores del West Ham Con su habitual sentido del humor, Antonio dijo ante las cámaras de West Ham TV: "¿¡Ya era hora, eh!?. Es broma, estoy en estos momentos encantado, muy contento, porque amo cada minuto que he pasado aquí desde mi llegada y estoy muy satisfecho con haber podido cerrar esta renovación para empezar a pensar ya mismo en la próxima temporada".

Antonio posando con el galardón a jugador de la temporada. Foto: West Ham

"Estoy feliz de firmar por cuatro temporadas y quiero agradecerle al presidente David Sullivan ser como es, una grandísima persona que ha hecho posible llegar a este acuerdo", dijo emocionado. "Cuando era joven y crecí en el sur de Londres solía ir a ver los partidos del West Ham. Todo el mundo sabe que amo este equipo y el año pasado terminé segundo en la votación a jugador de la temporada, para poder ganarlo este curso", recordó. "Ha sido un sueño porque he conseguido la llamada de la selección inglesa, algo con lo que he soñado desde que era pequeño, pero no me conformo y quiero seguir mejorando", finalizó.

Sullivan: "Queremos mantener a nuestros mejores jugadores en el West Ham, y Antonio lo es" David Sullivan, presidente y cara visible del club, también tuvo palabras de agradecimiento al futbolista: "Michail ha estado magnífico desde que llegó hace casi ya dos años, y se ha merecido sobradamente el premio al jugador de la temporada obtenido esta semana".

"Estamos determinados a mantener en el club a nuestros mejores jugadores y Michail lo es. Sus mejores años como futbolista aún están por llegar y tengo muchas ganas de ver lo que puede hacer defendiendo nuestro escudo. Le deseamos además que su recuperación siga en buen camino y pueda volver más fuerte aún si cabe el año que viene", finalizó diciendo Sullivan.