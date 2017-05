Previa Everton - Watford: trámite pre-vacacional

Lukaku ante el Watford / Foto: Everton FC

La temporadas son largas y están llenas de altibajos. Estas, además, están llenas de agradables sorpresas, desilusiones, grandes partidos que quedan en la memoria de los aficionados y otros encuentros que es mejor olvidarlos. Mientras el tiempo va pasando, hay equipos que destacan por encima de otros, ya sea para bien o para mal. Este es el caso de los dos equipos que se enfrentarán esta jornada en Goodison Park. Everton y Watford han conseguido sus objetivos antes de llegar al final de temporada. Por ello, este partido que los enfrenta, se presenta como un simple trámite para ambos equipos, que están mirando ya en la planificación de la próxima temporada.

La temporada de los de Ronald Koeman ha sido sorprendente para muchos, consiguiendo llegar a Europa de una manera solvente. El Watford también tiene cerrada su permanencia en Premier League, pero no fue de una manera brillante. La sorpresa de los Hornets no fue positiva, precisamente. De hecho, el puesto de Mazzarri está en juego.

Los dos equipos al haber conseguido sus metas, parece que el partido no será atractivo. Pero al estar el puesto de Mazzarri en peligro y que los Toffes tengan en este partido una buena ocasión para despedirse de su afición hacen que este encuentro tenga más emoción de lo que se espera en un primer momento al ver la clasificación. Además, en la Premier League, la intensidad está presente de principio a fin. Por ello, este partido, pese a ser un trámite pre-vacacional, puede darle a los aficionados un buen espectáculo.

Buscando poner el broche de oro

El Everton ha conseguido esta campaña ser uno de los equipos más destacados en Inglaterra. La clasificación europea del equipo de Ronald Koeman ha demostrado que los de Liverpool han dado por fin el salto de calidad necesario para competir por entrar en Europa. Aún así, a los Toffees les falta aún otro salto más de calidad para poder entrar en el top-4.

Por ello, planificar la temporada que viene de una manera correcta será clave para que el Everton siga en lo más alto. Y seguramente, la prematura clasificación a la Europa League ha provocado que Koeman y la dirección técnica ya estén pensando en la próxima campaña. Pese a ello, la plantilla quiere darles aún una última alegría a sus aficionados. Quieren que la despedida de Goodison Park esta campaña este al nivel de la temporada. Por ello, el Watford, que está a punto de confirmar su permanencia, haría mal en relajarse, porque Ronald Koeman y su equipo quieren poner el broche de oro a una temporada para el recuerdo.

Futuro incierto

Con la llegada de Mazzarri al banquillo de los Hornets, la familia Pozzo quería que con el italiano el equipo diese un salto de calidad y consiguiese luchar por algo más que la media tabla. Lamentablemente, estas expectativas no se han cumplido. El Watford tiene prácticamente sellada la permanencia, aunque acabar de cerrarla es un mero trámite. Por ello, la visita a Goodison Park le da a los Hornets la oportunidad de dar dos pájaros de un tiro. Certificar definitivamente la permanencia tras una temporada para olvidar, y redimirse, tanto la plantilla, como Mazzarri.

La temporada que viene debe ser la del resurgir de los Hornets a no ser que quieran estancarse en el ostracismo. La duda llega si la planificará o no Mazzarri, que pese a haber hecho una temporada similar a la anterior y que solo una gran carambola haría que el Watford no estuviese en la Premier, no parece que el italiano vaya a seguir. Por ello, esta es la última bala de Mazzarri si quiere pasar otra temporada más en Vicarage Road.

Antecedentes

En los enfrentamientos entre Everton y Watford, el Everton en los últimos tiene un pobre registro. El último partido que ganaron a los Hornets fue en 2007. De hecho, el último encuentro entre ambos, finalizó con un 3-2 para el Watford en Vicarage Road en esta misma temporada. El doblete de Okaka y el gol de Prödl consiguieron anular el doblete de Lukaku.

Pese a que en los últimos enfrentamientos el Watford ha conseguido imponerse, históricamente, los Toffes han dominado en estos duelos. Por ello, los de Liverpool tienen ahora una ocasión ideal para recuperar el dominio que tenían en los enfrentamientos entre ambos conjuntos.

Goodison Park es un fortín

El Everton es uno de los mejores locales de la Premier League. Únicamente los de Koeman han concedido dos victorias visitantes en lo que va de temporada, y estas fueron del Liverpool y Chelsea, cuarto y primero en la tabla, respectivamente. Este rendimiento en casa es una pésima noticia para los visitantes, ya que sus números como visitante dejan mucho que desear. Los Hornets solo han ganado dos veces lejos de Vicarage Road, y por si fuera poco, no han conseguido anotar en los últimos cinco partidos fuera de casa.

Respecto al apartado goleador, el Everton ha anotado 60 goles, siendo 24 de Lukaku, máximo goleador de la Premier League. Mientras, los visitantes solo han conseguido anotar 37, solo 13 más que Lukaku. En el apartado defensivo la diferencia entre a,bos equipos también queda patente, ya que los Toffees han recibido casi 20 goles menos.

Arbitrará Kevin Friend

El partido se disputará en Goodison Park, Liverpool (Inglaterra). Este estadio es de las más históricos del fútbol inglés, ya que lleva en pie desde 1892. Actualmente tiene capacidad para 40.569 espectadores.

El colegiado designaod para este encuentro es Kevin Friend. Este árbitro de 45 es natural de Bristol, Inglaterra. Su último encuentro fue el Middlesbrough 2-2 Manchester City. Esta temporada ha arbitrado dos veces al Watford y una al Everton.

