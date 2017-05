Antonio Conte: "Honestamente, prefiero ganar lo antes posible"

Google Plus

"Lo importante es ganar mañana" Antonio Conte. |Foto: Reuters UK

El Chelsea afrontará el día viernes un partido decisivo en The Hawthorns ante el West Bromwich Albion a las 21:00, los 'blues' saben que si consiguen un triunfo mañana obtendrán la Premier League a falta de dos jornadas, ya que le resultaría imposible al segundo clasificado, el Tottenham, alcanzarlos en cuanto a números se refiere, sería la primera Premier League en el primer año de Antonio Conte en el banquillo del equipo de Londres.

"Este momento que estamos pasando es muy bueno para nosotros porque estamos muy cerca de llegar al objetivo", dijo Conte, quien también disipó dudas acerca de los rumores que lo sitúan fuera del club.

"No debemos olvidar que tenemos que conseguir tres puntos en estas tres jornadas que restan. Mañana tenemos la primera oportunidad de conseguir esos tres puntos", agregó.

"También debemos de tener en cuenta que jugar contra el West Bromwich no es nada fácil, ellos son un equipo fuerte, muy físico y con un gran entrenador. Seguramente la atmósfera sea espectacular", dijo el técnico italiano. "Es importante disfrutar de esta parte de la temporada, hemos trabajado mucho y queremos que todo el buen trabajo que hemos hecho acabe con el título de la liga".

Antonio Conte habló también sobre la posibilidad de celebrar el título en Stamford Bridge ante su afición si no se logra puntuar en The Hawthorns: "Honestamente, prefiero ganar lo antes posible. No importa dónde ganemos, lo importante es ganar y ya después tienes el tiempo de celebrar donde quieras".

" Tenemos que ir partido a partido . El partido de mañana es el más importante para nosotros. Cada partido es una final, llevamos pensando ese desde hace mucho tiempo y debemos de seguir pensando de la misma forma", matizó.

Ellos jugaron un buen partido contra nosotros en Stamford Bridge y tenemos que estar muy concentrados mañana", concluyó.