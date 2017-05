Mourinho: "Sufrimos hasta el final"

Google Plus

Foto: Manchester United

El Manchester United empató en Old Trafford con el Celta de Vigo y cumplió la tarea de alcanzar la final de la Europa League como vía rápida de acceder a la próxima Liga de Campeones. El equipo dirigido por José Mourinho había ganado el partido de ida en España por la mínima (0-1), por lo que simplemente no tenía que caer derrotado para avanzar, y a pesar de haber comenzado en ventaja y manejar mejor el encuentro, un gol de los gallegos para el empate sobre el final le añadió tensión al choque que acabó a un toque acertado de Guidetti frente al área para eliminar a los ingleses. De esto y más habló el portugués ante los medios después del partido.

"Podía prever esto desde el partido de ida porque era similar al que jugamos frente al Anderlecht. Cuando eres de lejos el mejor equipo en la ida, tienes que matar todo en ese partido. Nosotros no lo hicimos porque no anotamos goles en la misma proporción de las oportunidades que generamos. Luego ocurre esto y tenemos un partido abierto en casa con toda la presión de nuestro lado, mientras que ellos están completamente libres de presión. Sufrimos hasta el final y todo estuvo abierto hasta el último segundo. Los chicos no jugaron un partido fenomenal pero lucharon, dieron todo lo que tenían que dar y estoy muy contento por ellos porque tras 14 partidos estamos en la final", comentó Mourinho.

Sobre la plataforma que puede representar esa final para acceder a la Liga de Campeones, el entrenador de los red devils manifestó que era la mejor opción para ellos en este momento porque además representaba un título. "Calificar a la Champions de esta forma es mejor porque es un trofeo, es el segundo trofeo de importancia en Europa, que además te da el pase a la Supercopa de Europa en agosto, así que será un gran partido para nosotros en Estocolmo", agregó luego.

El Manchester United ya sabe que su rival en la final será el Ajax, un club al que Mou ya ha enfrentado en varias ocasiones antes y al que siempre superó. No obstante, tras ser preguntado por esto, el portugués dejó claro que eran condiciones diferentes. "Una final es una final y cuando jugué contra el Ajax lo hice con el Real Madrid todos los partidos. Será difícil. Son un equipo joven, fuerte y terminaron su liga este fin de semana. Tienen 12 días para preparar la final mientras que nosotros tendremos tres partidos en la Premier League y no muchos jugadores", indicó el entrenador.

Y finalmente, ante la posibilidad de conseguir la Europa League y sumar ese trofeo a la Copa de la Liga ya obtenida este año, Mourinho dejó en claro estar "más que feliz" si se les daba el resultado. "Fue difícil para mí esta temporada, así que si conseguimos hacerlo será increíble. Estaré más que feliz si ganamos la Europa League", finalizó.