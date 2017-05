Google Plus

David Via Molina

Previa WBA vs Chelsea: El Chelsea quiere sentenciar la Premier League:

Hoy, la Premier League puede tener un vencedor. Tras ganarla hace dos años y hacer un papel mediocre la temporada pasada, el Chelsea puede redimirse hoy ante el West Brom sentenciando la liga. El entrenador italiano se juega su primer título con el combinado londinense y, en un par de setmanas, podría llegar la FA Cup a las vitrinas de Stamford Bridge. Momento dulce para los "Blues".

Frente a ellos un equipo que no se juega nada. Con la permanencia ya asegurada y con la imposibilidad de alcanzar puestos europeos, el WBA ya no tiene nada por lo que pelear este año. El equipo de Tony Pulis espera ya empezar la pre temporada y pensar en los objetivos para la siguiente campaña.

El mejor momento para ir a The Hawthorns

Los equipos de Tony Pulis suelen ser muy sólidos en defensa y efectivos en ataque. No obstante, el West Brom ha bajado el ritmo drásticamente desde que el combinado inglés no se juega nada. Actualmente el equipo ocupa la octava plaza con 45 puntos, a 13 puntos de un Everton ya inalcanzable.

El equipo se encuentra en su peor racha de la temporada. El West Brom lleva un total de seis partidos sin ganar, siendo el último ante el Arsenal (3-1 en The Hawthorns). Además, el equipo de Tony Pulis ha anotado solamente dos goles en los últimos seis encuentros, recibiendo un total de siete goles.

No obstante, Antonio Conte pide calma. El técnico italiano conoce bien al sistema de Tony Pulis, entrenador que considera uno de los mejores de la liga inglesa. El West Brom logró poner entre la espada y la pared al Chelsea en Stamford Bridge, pero un gol de un astuto Diego Costa dio los tres puntos al combinado londinense.

Una sentencia definitiva

El Chelsea viaja a West Brom con la idea de llevarse la Premier League hoy mismo. Los tres puntos confirmarían el título tras un año en el que el combinado londinense no ha parado de crecer. Antonio Conte llegó hace un poco más de un año y ha revolucionado el equipo dando oportunidades a los jugadores reserva y cambiando el sistema: la 3-4-3 ha sido presente en 18 de los 20 equipos de la Premier League desde que el Chelsea ha empezado a ganar con ella.

Los "Blues" llevan un total de tres victorias consecutivas en liga, teniendo aún muy presentes los pinchazos ante el United y el Crystal Palace que dieron vida al Tottenham y retrasaron la posiblidad de cantar el alirón.

Los de Antonio Conte son el mejor equipo de la Premier League a domicilio, habiendo ganado un total de 39 puntos, anotado 29 goles y encajado solo 16. El de hoy será su último partido de liga fuera de casa, siendo Watford y Sunderland sus siguientes oponentes en Stamford Bridge. Si el equipo londinense se lleva el título hoy, el sistema cambiará. John Terry volverá a jugar en el once inicial en sus dos últimos partidos de liga con el club londinense. Conte, además, empezará a centrarse en la final de FA Cup y dará oportunidades a los suplentes, barajando opciones. El Chelsea tiene aún mucho que decir en Inglaterra este año.

Antecedentes

En los enfrentamientos entre ambos equipos el Chelsea domina claramente respecto al equipo de West Brom. El Chelsea ha ganado un total de 59 encuentros ante el WBA, mientras que el equipo de The Hawthorns se ha llevado el triunfo en 42 ocasiones. Los otros 35 encuentros terminaron en tablas. Cabe destacar que las últimas tres victorias del West Brom ante el Chelsea han llegado en The Hawthorns, mientras que en Stamford Bridge el WBA no ganad desde 1983.

Posibles alineaciones iniciales