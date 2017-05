Bilic: "Hay similitudes entre Reds y Spurs, así que planeamos algo parecido para ellos"

Slaven Bilic en rueda de prensa. | Foto: @WestHamUtd

El West Ham cerrará su primera temporada en el Olympic Stadium recibiendo al Liverpool en plena pelea por la Champions League. Su entrenador, Slaven Bilic, ha respondido a las novedades de su equipo para medirse a los de Klopp.

Lo primero que ha querido remarcar es la importancia de mantener algunos jugadores de la actual plantilla. Tras firmar la renovación de Michail Antonio esta semana y declararle el Mejor Jugador de la Temporada, Bilic ha querido remarcar su gratitud: “Es genial para las dos partes que Michail haya firmado un nuevo contrato. Lo ha hecho bien desde que está aquí, ha mejorado mucho y ha llegado a ser uno de nuestros mejores jugadores. Ha recibido la llamada de Inglaterra y es el Hammer del Año. Es estupendo para él y brillante para nosotros mantenerle por otros cuatro años”.

Pero igual que Antonio es uno de los hombres más importantes, otros como Carroll o Noble no podrán ser de la partida ante el Liverpool el próximo domingo: “Andy no estará disponible para jugar, sigue sintiendo dolor en su ingle. No es nada grave, pero se perderá el partido”. El capitán del equipo, Mark Noble también tendrá que ver el partido desde la grada: “Esta hernia la tiene desde hace un par de meses pero no quería hablar de ello. Quería ayudar al club y al equipo, pero le ha afectado. Le quería por un partido más contra el Liverpool, y él también, pero el cirujano dijo que necesitaba una operación lo antes posible”.

Con ellos dos, ya serán cuatro los ausentes, junto con Diafra Sakho y Cheikhou Kouyate. El segundo llegó lesionado de la Copa África de Naciones: “Jugó a pesar del dolor, con inyecciones. Se suponía que tendría una operación lo antes posible, pero le necesitábamos e hicimos un plan para que jugara lo máximo posible. Fue a peor y no está disponible”.

El ‘9’ del West Ham, Carroll, no solo fue noticia por su ausencia ante el Liverpool ya que también le preguntaron por la posibilidad de que no siguiera con los Irons la próxima temporada: “Es el tipo de jugador que tiene un gran impacto en nuestro juego y nunca se rendirá. Está trabajando realmente duro, solo ha tenido mala suerte. Como dije, nunca me rendiré con él. Por otro lado, no es bueno que tengas un jugador, apuntes su nombre para la pretemporada y hagas un plan a su alrededor para que después no puedas contar con él”. Algo parecido ocurre con otro delantero del West Ham, Diafra Sakho: “Tiene contrato. No ha jugado muchos partidos esta temporada, ha pasado mucho tiempo lesionado”.

A pesar de todo, el equipo londinense ya hizo una gran actuación la pasada semana ante otro club de la parte alta. Su triunfo ante el Tottenham puede ser una vía por la que hagan daño al Liverpool en el mismo escenario: “Estamos preparando y planeando cosas para hacer algo similar. Hay similitudes entre los dos equipos. Tenemos dos partidos y somos ambiciosos, tenemos seis puntos que jugar y podemos subir en la clasificación. No estamos de vacaciones, espero la misma determinación, trabajo en equipo, que contra los Spurs”.

Al término de este encuentro ante el Liverpool, habrá pasado la primera temporada del West Ham en el Olympic Stadium. El paso de Boleyn Ground al nuevo espacio, podría haber tenido unas consecuencias más duras: “Sobre las actuaciones en casa, hemos mejorado mucho. En las últimas cinco, seis, siete u ocho, desde que empezó 2017, recuerdo haber mejorado mucho en casa. Solo unos partidos ante el Manchester City que fueron mucho mejores. En todos los otros partidos, perdimos algunas veces como contra el Leicester pero jugamos bien. No estoy hablando de resultados, nuestras actuaciones mejoraron”.

Además de significar el final de la temporada en casa, este choque podría ser el último de Bilic en Londres. Los medios le preguntaron por las novedades, ya que algunos relacionan a Ranieri como próximo ocupante del banquillo Hammer: “Tengo contrato, estoy dando el máximo. A veces he respondido estas preguntas, no estoy preocupado por ello. Estoy muy feliz aquí y no siento que no sea bienvenido”.