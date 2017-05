Harry Redknapp seguirá siendo entrenador del Birmingham City

Foto: Birmingham City

Se termina la temporada, y con ello comienzan a darse los galardones al trabajo duro de todo un año. Si hubiese uno a la peor decisión tomada en la 2016/17, ese premio sería sin duda alguna para la directiva del Birmingham City.

Tras despedir por sorpresa a Gary Rowett (ahora triunfante en el Derby County) contrató a un Gianfranco Zola que llevó al conjunto a una sola victoria en 22 partidos, dejando a los Blues al borde del descenso tras haberlo recogido cercade los puestos de play-offs de ascenso. A tres encuentros del final, Zola dimitió dejando al equipo hundido y a la llamada de rescate tan solo acudió Harry Redknapp, un veterano curtido en mil batallas.

Redknapp no cobró por entrenar al Birmingham City en los últimos tres partidos

El preparador inglés reveló que no cobraría por hacerse cargo del equipo salvo que consiguiese evitar el descenso, momento en el que conseguiría un importante bonus. Tras una última jornada de infarto donde el Blackburn Rovers terminó cayendo a League One, se habría el período de negociaciones de cara a la nueva temporada, y Redknapp no las tenía todas consigo. "Por suerte, no busco trabajo desesperadamente, solo aceptaría si creyera en el proyecto", dijo hace unos días. Pues debe creer, porque en la mañana de este viernes la directiva del Birmingham City anunció que Harry Redknapp ha firmado un contrato por un año con el club del norte de Inglaterra.

Redknapp celebrando la permanencia. Foto: Birmingham City

El técnico de 70 años tratará de modernizar a un club desesperado por regresar a la elite, y lo hará de la mano de Jeff Vetere, que fue nombrado director deportivo. El que fuese ojeador del Real Madrid será el encargado de cambiar el sistema de scouting del Birmingham para tratar de identificar a los jugadores que necesite Redknapp. Además asistirá al encargado del equipo filiar para buscar talentos dentro de St. Andrew's, intentando que un final de temporada como el de esta 2016/17 no vuelva nunca a repetirse.