Klopp, sobre la titularidad de Sturridge: "Es una opción muy real para nosotros"

Klopp durante un entrenamiento. | Foto: www.liverpoolfc.com

Klopp sabe de la importancia, para el Liverpool, de los dos últimos partidos de Premier. Con la pelea por la Champions en pleno apogeo, se acerca el final de la temporada donde los objetivos tendrán que verse cumplidos. El siguiente escollo para ello será el West Ham que, situado en media tabla, podría dinamitar o aclarar la situación de los Reds.

No conseguir el objetivo de entrar en Champions podría ser clave para el próximo mercado de traspasos del Liverpool. Mucho de lo que llegaría sería para jugar la máxima competición europea, como reconoció el técnico: “Tendrá influencia la clasificación. Los jugadores con los que estamos hablando son buenos jugadores y sabemos que tienen ofertas de otros clubes y, quizá, jueguen en Champions League o no. Todos los fichajes que tenemos que hacer, todas las conversaciones que tuvimos, son muy positivas pero no significa que tengamos todo el trabajo hecho”. Además de los objetivos del mercado, la clasificación para competir en esa competición sería un gran impulso para el futuro del Liverpool como entidad: “Es importante para el club. Todo el mundo sabe que la Champions da mucho dinero, no es solo un reto deportivo, aunque es realmente emocionante. Como club, tenemos que hacerlo”.

Este es un tema que ha tratado con sus jugadores en el vestuario, que son los que realmente tienen el peso de la posible entrada en Champions, pero no quiere que ellos tengan la presión de lo que pueda pasar: “¿Debería ir al vestuario y decirles ‘cuanto mejor juguéis, mejores serán los futbolistas que ficharemos para vuestras posiciones el año que viene’? Eso no tiene ningún sentido. Todos sabemos de la situación y la plantilla quiere clasificarse, quiere jugar ese fantástico torneo como yo”.

La situación del Liverpool depende de los dos últimos encuentros de la temporada, en los que tendrá que sacar los mismos o más que Arsenal y Manchester United, lo que supone un nivel de presión para los Reds: “Tenemos presión, ese es el problema de estar en lo alto de la tabla. Los competidores son uy fuertes y pueden ganar todos los partidos, pero nosotros también somos fuertes”.

El West Ham será el primero de los dos choques que les quedan. Además de jugar fuera de casa, los de Klopp tendrán que enfrentarse a unos Hammers con bastantes bajas: “Es un partido muy difícil. Pero tienen dos jugadores clave lesionados y eso siempre marca diferencias. Todo el mundo conoce la calidad de la plantilla y no tienen el miedo de descender. Nunca he dudado de su calidad, conozco al entrenador, a los asistentes incluso mejor. Sé que siempre tienen una solución para la temporada y ahora la tienen”.

Una referencia que puede tener el equipo de Anfield es el partido que ganaron los Irons al Tottenham la pasada semana. Ese fue, según Klopp, uno de los mejores partidos del West Ham desde hace mucho tiempo: “Hemos visto los datos físicos y hubo un gran salto respecto a todas las estadísticas que teníamos de antes. No se suficiente de ello, pero me di cuenta de que Bilic estuvo un poco bajo la presión de los medios y querían mostrar que quieren seguir trabajando juntos la próxima campaña”. A pesar del buen día que tuvieron los Hammers, el técnico Red también cree que hubo demérito por parte del rival: “No fue la mejor noche del Tottenham. El West Ham fue agresivo, defendieron muy bien y usaron sus oportunidades. Así funciona el fútbol”.

Centrándose en el encuentro que viene, ante los Hammers, Klopp ha dado algunas novedades de la plantilla y del once que podría presentar en Londres para asegurar los tres puntos. Uno de los destacados puede ser Sturridge, ya listo para sumar minutos: “Está bien y eso es bueno. Es difícil, por supuesto, porque no podemos empezar con un jugador y pensar a los 40 minutos en hacer un cambio. Yo estaba muy feliz por tener la oportunidad de poner en el campo el equipo que fue, trabajó bien frente al Southampton. Después puedes meter a Daniel, lo que tiene sentido. Como en el último partido con Lallana, son dos grandes jugadores, lo que puede tener impacto. Ahora la situación es diferente de nuevo. Hemos tenido otra semana de entrenamiento y de todo lo que he visto, fue buena. Ahora tenemos unas pocas opciones más pero veremos”.

La entrada de Sturridge durante el último encuentro en Anfield, ante el Southampton, tuvo una gran importancia ya que cambió el ritmo del partido. “Eso es Daniel. Si no hubiera estado en forma, no habría sido posible. Desafortunadamente, el partido fue como fue. Incluso si Sturridge no hubiera jugado como lo hizo. Necesita tener una situación física. Me habría encantado haberle tenido contra el Palace pero no estaba disponible. Cuando está bien, es una opción muy muy real para nosotros y ahora es así”.

La titularidad del inglés podría llegar, en parte, por los problemas físicos de Roberto Firmino. El delantero brasileño será duda hasta última hora por unos dolores musculares a causa de su intensidad en los entrenamientos: “Hablé con él hace unas semanas de eso. Tenemos que controlarlo. Ahora tiene un pequeño problema, pero todo el mundo puede imaginar que Roberto es un jugador con una gran mentalidad, él quiere jugar siempre. Le hemos dejado fuera de los entrenamientos por su problema muscular y tenemos que esperar y darle el mayor tiempo posible”.

Un compatriota de Firmino, Lucas Leiva, también parece afectado por las lesiones. En este caso, después del partido contra los Saints, el centrocampista sintió dolor en algunos músculos: “Les pregunté a los dos tras el partido muchas veces y me decían que estaban bien. Cuando Lucas sintió los problemas en dos músculos, dijimos que teníamos que esperar. Él podría volver a entrenar hoy, tenemos que verlo. Roberto mañana si es posible. Entonces decidiremos sobre el partido”.

Una opción para el centro del campo sería el regreso de Adam Lallana. Tras pasar unas semanas lesionado, regresó ante el Watford con algunos minutos que le hicieron ir adecuándose al ritmo del fútbol: “Después de jugar, teníamos que manejar la intensidad de la dureza de esa semana. Cuando vuelves de lesión, si puedes jugar inmediatamente 90 minutos, sería perfecto, pero en el fútbol un partido es demasiado intenso, más de lo que has entrenado. Entrenó dos veces antes de jugar frente al Southampton. Él era una opción, pero todavía no para jugar de inicio. Ya ha pasado a otra situación, lo que significa que, junto con Sturridge, tendremos dos opciones más, si nada más pasa. Lo he dicho muchas veces, mientras tengamos once jugadores, lucharemos”.