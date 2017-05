Mark Hughes: "Somos un equipo que se hace fuerte ante el Arsenal"

Google Plus

Mark Hughes. Foto: Stoke City TV.

Conseguir dos victorias contra Arsenal y Southampton en las dos últimas jornadas de la temporada podrían catapultar a Stoke City hacia la octava posición y de esa manera, eclipsar los novenos lugares –récord del club- conseguidos en tres ocasiones desde la llegada del entrenador galés Mark Hughes.

"Seremos un equipo mucho más fuertes la próxima temporada"

En conferencia de prensa previa al partido Hughes aseguró que espera que su equipo sea un equipo más potente la próxima temporada, tanto él como sus jugadores, pero remarcó que no pierden la vista en su objetivo y siguen firmemente concentrados.

“Ha sido una temporada muy extraña para ser honestos, porque si nos fijamos podríamos terminar tan alto como octavo o tan bajo como 15 o 16. Sabemos por lo que tenemos que pasar para si queremos terminar en octavo lugar, pero si ganamos nuestros dos partidos vamos a darnos una oportunidad de hacer eso”, dijo Hughes.

En el encuentro jugado en el Emirates, Arsenal se impuso por 3-1 | Foto: Premier Liegue.

“Puede que no hayamos seguido el camino que nos hubiera gustado a lo largo de esta temporada, y eso es por muchas razones, pero todavía tenemos la oportunidad de terminar la temporada en una alta posición. Es justo decir que actualmente estamos en una posición que no queremos estar. Nos vemos como uno de los 10 clubes más importante. Seremos mucho más fuerte la próxima temporada”, agregó el galés.

Por otra parte, Hughes llega al encuentro ante Arsenal con una buena racha ante el entrenador de los Gunners en las últimas temporadas, ganando cinco y empatando tres de sus últimos ocho partidos como local contra Wenger. De hecho, sólo Sir Alex Ferguson cuenta con un mejor récord contra el francés.

"Nos vemos como uno de los 10 clubes más importantes de la Premier League"

“En realidad no estaba al tanto de eso, pero es un aspecto positivo desde mi punto de vista y es de esperar que continuará mañana. Por alguna razón siempre me ha gustado jugar contra el Arsenal, como jugador y como entrenador. Se trata de uno de los mejores equipos de Europa, lo han sido por un tiempo, y tal vez es por eso que he disfrutado los partidos contra ellos”, aseguró el entrenador de los Potters.

“Nuestro registro nos coloca como un club que es muy fuerte contra el Arsenal, así que espero poder utilizar eso para nuestra ventaja. Es nuestro último partido en casa de la temporada, queremos terminar bien y espero que podamos hacer eso, es sin duda nuestra intención”, concluyó Hughes.