Previa Stoke City – Arsenal: La última parada fuera del Emirates

Google Plus

Theo Walcott celebra uno de los goles en el partido de la primera vuelta | Foto: Getty Images

Para ningún equipo ha sido cómodo visitar al Stoke City esta temporada, por muy fuerte que sea. Los Potters han empatado contra Manchester City o Manchester United por ejemplo y complicado mucho al Chelsea, contra el que perdió por 1-2. En esta ocasión le toca a un Arsenal, que llega al Bet365 Stadium con la necesidad de mantener su racha de victorias para seguir con opciones de jugar la Champions League la próxima temporada. Con estos antecedentes no será un partido cómodo para los de Arsène Wenger.

Aún así el Stoke no llega en su mejor momento ya que, tras haber confirmado su permanencia en la Premier y teniendo las opciones europeas muy lejanas, se ha dejado caer y acumula una racha de una sola victoria en los últimos nueve partidos. Con esa situación se antoja difícil que pueda hacerle daño a un Arsenal con trayectoria opuesta. Aún así la necesidad de reivindicación de jugadores como Saido Berahino, ya recuperado al completo de su lesión, puede cambiar el parecer del encuentro.

Saido Berahino volverá al once inicial tras superar su lesión | Foto: Getty Images

En frente estarán los Gunners de un Arsène Wenger que parece estar convencido de poder lograr el objetivo de la clasificación para la Champions del año que viene. Quizás sea la forma de convencer a su afición para que se quede un año más, aunque el mosqueo generalizado no se haya apaciguado. Con la bala en la recámara de la FA Cup, el entrenador francés confía en que la consecución de estos dos objetivos, servirá para lavar la cara al conjunto londinense y calmar unas aguas que han vivido tantas turbulencias en los últimos meses. Puede que el manzano resista a ceder, pero mientras siga dando manzanas nada podrá con él.

Hughes, con la enfermería vacía

El técnico galés no tendrá inconvenientes a la hora de hacer su once inicial ya que podrá contar con todos sus jugadores. Tras la recuperación de Saido Berahino ,el Stoke cuenta con todos sus jugadores disponibles y el jugador burundés nacionalizado inglés parece que será de la partida. Para su último partido en casa de la temporada, los Potters también contarán, en principio, para iniciar el partido tanto Joe Allen como Ryan Shawcross, después de su desafortunado gol en propia puerta el pasado fin de semana.

Ryan Shawcross y Joe Allen celebran un gol esta temporada | Foto: Getty Images

Sin Oxlade pero con Koscielny

Alex Oxlade-Chamberlain tuvo que retirarse del encuentro que disputó el Arsenal entre semana frente al Southampton para recuperar uno de los partidos que tenía aplazados. El jugador inglés parece que será duda y probablemente Arsène Wenger lo reserve de cara a las citas de la próxima semana. Su baja será subsanada por un Héctor Bellerín ansioso por recuperar su titularidad. El que si parece que estará tras perderse el partido anteriormente citado es Laurent Koscielny, tras recuperarse de las molestias sufridas frente al Manchester United.

El Stoke y Hughes, un fortín en casa

Los viajes a Stoke-on-Trent no son muy cómodos para los londinenses. De los últimos ocho encuentros disputados en el bet365 Stadium, el Arsenal solo ha conseguido una victoria, con tres empates y cuatro derrotas. Los datos consuman que es un estadio que se le ha dado realmente mal al equipo Gunner, por lo que la racha de dos victorias seguidas de Wenger en la búsqueda de Europa se tambalea. No contentos con eso, Mark Hughes también es una bestia negra para el francés. En sus últimos ocho enfrentamientos con el galés jugando de local, Arsène no ha conseguido ganar ninguno. A Hughes le ha dado tiempo a pasar por cinco clubes diferentes durante esta racha, así que tendrá que trabajar duro el francés para poner fin a este récord negativo.

Nicklas Bendtner y Aaron Ramsey celebran un gol en la última victoria del Arsenal en Stoke en 2010 | Foto: Arsenal

Molestar al Arsenal, una buena motivación para el Stoke

Mark Hughes ha dejado claro en rueda de prensa que el hecho de que el Arsenal llegue en esta situación les motiva para tratar de complicarle la vida al equipo de Arsène Wenger. "Nos gusta molestar a equipos que esperan ganar, además es nuestro último partido en casa, todo eso unido nos motiva mucho para luchar por la victoria", admitía el técnico galés. Además confirmó que enfrentarse a los Gunners ha sido durante toda su carrera una fecha marcada en el calendario. "Siempre me ha gustado jugar contra el Arsenal tanto como jugador o como entrenador, son uno de los mejores equipos de Europa", declaró el preparador del Stoke.

Por otro lado, Arsène Wenger quiso quitar presión al grupo e ir mirando partido tras partido, sin enfocar la vista en el horizonte. "Tenemos que ganar todos los partidos pero los chicos no deben ir demasiado rápido, hay que centrarse y darlo todo este sábado", aclaraba el francés. "Tenemos que hacer una buena actuación, es un estadio difícil pero la experiencia puede ayudar, hay que mantener la intensidad que hemos demostrado en los últimos partidos", añadía el técnico Gunner sobre lo que esperaba de este encuentro. Además alabó la labor de sus defensas en este tramo final de temporada al decir que "ahora somos más estables en defensa".

Mark Hughes y Arsène Wenger, una de las rivalidades más antiguas de la Premier League | Foto: Getty Images

Mike Dean, un especialista en duelos clave

El encargado de dirigir el encuentro entre Stoke City y Arsenal será Mike Dean. El colegiado inglés viene de arbitrar duelos muy complicados en los que había en juego tanto opciones de descenso como de Europa. Hull City, Middlesbrough, Crystal Palace y Liverpool, justo tras un decisivo Chelsea - Manchester City, son los equipos a los que ha tenido que arbitrar en las últimas jornadas. Por lo que parece que la Premier League le ha confiado estos encuentros en los que la tensión comparece desde el pitido inicial. Al Stoke le ha arbitrado en tres ocasiones esta temporada con un récord de dos derrotas (Manchester City y Liverpool) y una victoria (Sunderland), partidos que a priori no tuvieron demasiada polémica. A los Gunners solo les ha pitado una vez esta campaña, concretamente en el empate ante el Middlesbrough de la primera vuelta.

Mike Dean dirigirá el encuentro | Foto: Getty Images

Convocatorias Stoke City – Arsenal

Stoke City: Butland, Grant, Johnson, Pieters, Shawcross, Martins Indi, Muniesa, Whelan, Adam, Sobhi, Cameron, Allen, Shaqiri, Arnautovic, Diouf, Berahino, Crouch.

Arsenal: Cech, Ospina, Bellerín, Gabriel, Mustafi, Holding, Monreal, Gibbs, Koscielny, Coquelin, Xhaka, Ramsey, Iwobi, Özil, Walcott, Alexis, Welbeck, Giroud.

Posibles alineaciones Stoke City – Arsenal