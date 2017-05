Ander Herrera: ''Estuvimos mejor en el partido de ida. Hoy sufrimos''

Google Plus

Ander Herrera pugna el balón con un jugador del Celta. Foto: Getty Images.

Tras la victoria en el partido de ida de las semifinales de la Europa League, todo estaba pensado para que el Manchester Utd pasara la eliminatoria sin problemas ante su afición. Pero no ha sido del todo cierto, ya que el conjunto dirigido por Jose Mourinho sufrió la eliminatoria hasta en la última jugada del partido. El Celta jugó mejor en Old Trafford que en Balaídos y eso lo notó los ingleses, que no certificaron su pase a la final hasta que el colegiado del encuentro pitó el final del partido.

Pese a la incertidumbre que ha dejado el partido de vuelta por ese 'susto', todo el Manchester United desde la afición hasta el último empleado del club están muy felices, pues están a un partido de ganar un título internacional y poder disputar la Champions League la temporada que viene, pero no lo tendrá fácil, el Ajax será el rival en la final. Una final de la Europa League inédita con clubes históricos.

Lingard: ''Esta competición nos puede meter en Champions League, lugar donde pertenecemos'' En medio de la locura y la felicidad en Manchester, los jugadores hablaron sobre el partido contra el Celta y el pase a la final. Jesse Lingard elogió la resistencia de su equipo cuando la eliminatoria se iba complicando pasando los minutos: ''No lo hicimos fácil para nosotros mismos'', dijo el jugador: ''Podríamos haber mantenido mejor la pelota y hacerles más daño en la primera mitad''. El jugador analiza los momentos claves del partido: ''El primer gol resolvió la eliminatoria, pero cuando empataron, nos presionaron un poco al final del partido. Pero durante toda la temporada, el grupo ha sabido manejar muy bien los últimos 10 minutos de cada partido''.

En cuanto a la jugada de Guidetti en el último minuto que estuvo a punto de eliminar al Manchester Utd dijo: ''Por suerte no hizo una buena conexión con el balón y el árbitro pitó justo después de esa jugada. Esto es fútbol y somos nosotros los que al final hemos pasado y vamos a jugar la final y eso es enorme para el club''.

Lingard saludó a toda la afición tras el pitido final. Foto: Getty Images.

El jugador hizo balance de su equipo durante el torneo: ''Hemos recorrido un largo camino y hemos estado en varios países jugando. Pero hemos salido con las victorias y alcanzamos la final, que es enorme. Los muchachos saben que lo está en juego, cualquier final de la copa es enorme, pero especialmente esta competición porque nos puede meter en Champions League, que es donde pertenecemos. Tenemos confianza de nuestro juego y vamos a seguir adelante para ganarlo''.

Otro jugador que habló ante los medios es el español Ander Herrera, que admitió: ''Fue un partido loco, estuvimos mejor en la ida y merecíamos conseguir un mejor resultado, y hoy sufrimos. No se puede ganar una semifinal fácilmente. Ellos estaban jugando el partido de sus vidas y lo sabíamos de antemano. Pero estamos en la final, que es lo que cuenta''.

El mediocentro confiesa a los medios que el vestuario es una fiesta: ''Estamos muy contentos porque hemos luchado muy duro para estar aquí, y ahora vamos a tratar de ganar. Hemos jugado muchos partidos, ha sido un calendario muy loco, pero ahora tenemos que ir a la final con todo y poder hacer una temporada muy buena''.

Sobre su rival en la final, Ander Herrera habló: ''Vimos el primer partido del Ajax contra el Lyon y jugaron muy bien: tienen jugadores talentosos y será un partido muy difícil en Estocolmo, pero estaremos listos: tenemos la experiencia y lo jugadores. Daremos todo por ganar'', así de optimista se mostró el jugador.

Otros jugadores mostraron en las redes sociales su felicidad tras el pase a la final de la Europa League. Mkhitaryan escribió en su cuenta de Twitter: ''Estocolmo aquí venimos. Un gran esfuerzo del equipo esta noche. Una batalla para ganar la copa''. Marcus Rashford puso: ''¡Otra final! locura''. Antonio Valencia fue agradeciendo por el apoyo: ''Hemos logrado nuestro primer objetivo. Gracias por su apoyo y a mis compañeros por su fuerza''. David De Gea fue más directo: ''¡Nos vamos a la final!''. Mas jugadores escribieron en sus respectivas cuentas que irán a por su primera UEFA Europa League el próximo 24 de mayo en Suecia.