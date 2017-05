Sam Allardyce: ''El equipo está preparado para ir al campo y darlo todo''

Google Plus

Sam Allardyce confía plenamente en su equipo para lograr la permanencia. Foto: Getty Images.

Si el Crystal Palace no es derrotado en esta jornada frente al Hull City, tendrá la permanencia matemática y podrá jugar en la Premier League una temporada más. Así de fácil parece, pero tiene varios matices, pues el conjunto dirigido por Allardyce lleva tres derrotas consecutivas en liga, lo cual se le ha complicado un poco el objetivo de salvarse, pero el equipo tiene claro que con un punto más, se salva. Y tiene ante sí una gran oportunidad, pues juega ante su afición contra el equipo que marca la línea del descenso, el Hull City.

Ante la falta de victorias en las últimas fechas y el fantasma del descenso merodeando en las cabezas de los dirigentes, el club cuenta con el trabajo del psicólogo Lee Richardson, elemento importante del cuerpo de trabajo de Allardyce, ya que, para él es imprescindible la incorporación de profesionales de este tipo.

''Espero que el equipo esté bien desde el primer silbido del árbitro hasta el último'', Allardyce ''El lado mental es uno de los elementos más importantes en cuanto a si tienes éxito o no, la mentalidad es fundamental en este etapa de la temporada para decidir si un jugador está capacitado para salir al campo o no, y mantenernos juntos y fuertes mentalmente para seguir adelante y mantenerse positivo para que ellos puedan ofrecer el mejor rendimiento que puedan'', afirmó el técnico inglés sobre la importancia de estar preparados mentalmente en este tramo de temporada en el que los equipos se juegan todo.

Sobre el partido, el equipo es consciente de la importancia que genera de cara al futuro, pues si el equipo pierde, tendrá que jugárselo todo en la última jornada frente al Manchester United en Old Trafford, situación que los jugadores quieren evitar.

Para ellos, Allardyce quiere sacar a los chicos que estén mejor preparados para realizar el encuentro, aunque no da pistas sobre el once inicial que tiene pensado sacar: ''Puedes pensar que el equipo está demasiado ansioso por jugar este partido, pero para eso estamos nosotros, nuestro trabajo es mantenerlos tranquilos y realmente no hay necesidad de tener alguna motivación extra debido a la dimensión del partido, por lo que tenemos que conseguir un marco agradable para la mente. Así estarán listos para ir al campo y entregarlo todo'', así de mentalizado habla el técnico inglés.

Sam Allardyce quiere que su equipo no juegue bajo presión. Foto: Getty Images.

El ex seleccionador inglés sabe lo que espera de sus jugadores frente al Hull City y espera que su experiencia en este tipo de partidos pueda ayudar para sacar adelante el objetivo de quedarse en la Premier League: ''Los jugadores en esta etapa del campeonato deben saber lo que se necesita porque hemos estado pensando lo que queremos de ellos desde que vine aquí en diciembre, y sólo debería necesitar recordatorios de mis mensajes sobre cómo abordar el juego''.

El técnico inglés hace hincapié a su experiencia sobre este tipo de partidos en el que es importante estar centrado y mantener la calma: ''Para afrontar este tipo de situaciones, ayuda mucho tomar decisiones junto a los jugadores para saber elegir cuál es la correcta. Como entrenador, estoy aquí para hacer los cambios sin siento que son necesarios y espero que con mi experiencia, tendré el conocimiento y la sensación de hacerlo bien''.

''Al final, aunque se trata de que los jugadores den su mejor rendimiento, esperemos que el domingo lo hagamos todo bien desde que el árbitro pite el primer silbido hasta el último'', así de esperanzado se mostró Allardyce en una rueda de prensa llena de optimismo de declaraciones muy profundas en el tema psicológico.