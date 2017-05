Stam: "Quedar décimos habría sido un logro. Ser terceros es una locura"

Google Plus

Stam dirigiendo al Reading. Foto: Reading

Finalizó la temporada regular en Championship y ya están a la vuelta de la esquina los tan odiados y esperados play-offs de ascenso a la Premier League. Fulham-Reading y Sheffield Wednesday-Huddersfield Town son los emparejamientos que decidirán quién acompaña al Brighton and Hove Albion (segundo clasificado) y al Newcastle United, campeón de la categoría.

El Reading afronta su eliminatoria con cautela ante el equipo más en forma de la división, un Fulham al que parece que se le caen los goles sin querer, aunque llegan con la confianza de haber terminado el campeonato en tercera posición.

"Este es un grupo joven con mucho que aprender" Este tercer puesto es algo que ni su entrenador, el legendario defensor Jaap Stam esperaba al comienzo de la temporada: "Quedar en décima posición ya habría sido un logro para nosotros. Terminar la liga en tercer puesto ha sido algo impensable, una locura". "A lo largo de la temporada te vas dando cuenta de cómo van mejorando los jugadores y te das cuenta de que quizá tengas ese punto extra que se necesita para terminar en la parte alta de la tabla", explicó el holandés. "A pesar de todo aún tenemos que mejorar mucho, hay demasiado que aprender porque este es un grupo joven, y estos play-offs son una nueva experiencia de la que todos podemos aprender", dijo de cara al duelo que le enfrentará al Fulham en Craven Cottage este sábado.

Stam celebra con sus futbolistas una victoria esta temporada. Foto: Reading

Esta eliminatoria no será en absoluto parecida a algo que ya hayan vivido los Royals, pero Stam está preparado: "Hace falta prepararse de diferente manera porque tienes que contar con 180 minutos y no se puede ser tan abierto como solemos ser en un partido de liga".

"Los jugadores entienden que deberán ser más disciplinados a dos partidos" "Los jugadores saben lo que hace falta para triunfar en una eliminatoria a dos partidos, entienden que deberán ser más disciplinados. Las elecciones que haces deben ser más cuidadosas porque estamos en unas semi finales, es decir, se puede alcanzar en poco tiempo la final, y aunque las reglas no son como en los partidos europeos (el valor doble de los goles anotados fuera de casa) debemos mentalizarnos de esa manera", explicó ante los medios el ex jugador de Manchester United, Ajax y AC Milan entre otros.

"Jugamos el primer partido fuera de casa y todo el mundo dice que un buen resultado es no conceder demasiados goles y que esto sería una ventaja para tratar de finalizar el trabajo en casa. No creo que esto siempre sea así, porque jugamos ante un muy buen equipo y no tienes porqué ganarles en casa necesariamente", finalizó diciendo Stam, que este sábado dará un paso adelante en su corta carrera como entrenador preparando el primer asalto a la Premier League.