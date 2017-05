Jokanovic: "Ellos terminaron terceros y nosotros sextos. Ellos son favoritos"

Google Plus

Jokanovic esta temporada en Craven Cottage. Foto: Reuters

Llega el momento clave de la temporada para los candidatos al ascenso a la Premier League. Mientras el primer y segundo clasificado, Newcastle United y Brighton and Hove Albion respectivamente vieron premiada su regularidad con el ascenso directo, cuatro conjuntos deben luchar por una sola plaza en la mejor liga del mundo.

"No creo que ninguno de los dos se vaya a llevar una ventaja grande al segundo partido" El Fulham ha terminado el curso como el equipo más goleador empatado con el campeón, el entrenador por Rafa Benítez, y en la última jornada derrotó a domicilio al Sheffield Wednesday, otro de los implicados en estos play-offs de ascenso. Muchos creen ya que el equipo entrenado por Slavisa Jokanovic es el más firme favorito a conseguir el triunfo, aunque el serbio cree que no será nada fácil. "Espero un partido muy igualado, será duro. No creo que ninguno de los dos consiga una ventaja importante antes del partido de vuelta. Debemos manejar este próximo partido de la mejor manera posible, y luego empezaremos a pensar en el siguiente", aseguró el entrenador Cottager.

Jokanovic y Stam saludándose antes del partido de liga. Foto: Fulham

"Tenemos por delante algo así como un partido de copa, no es en absoluto un duelo normal de Championship. Tenemos que entender la situación porque no espero que nada quede solucionado en el partido de este sábado y tendremos que estar preparados para 180 minutos o más contra el Reading", avisó a sus chicos.

"Conocemos nuestras virtudes y defectos, pero también las suyas" "Debemos jugar al fútbol como sabemos pero respetando esta situación, porque nos vamos a encontrar ante 180 minutos o más muy complicados y hay que estar disponibles para todo y tratar de prever lo que nos vamos a encontrar en esta situación. Conocemos nuestras virtudes y defectos, pero también conocemos las suyas y ellos las nuestras porque es un partido muy especial, distinto y muy importante. Hay que estar preparados, pero creo que ellos también lo estarán", afirmó Jokanovic ante las cámaras de televisión.

El preparador serbio no es ajeno a las alabanzas recibidas por su fútbol divertido y ofensivo, aunque le haya costado más de un disgusto este año concediendo goles en los momentos decisivos de la temporada. "Creo que todos disfrutamos jugando así, es la mejor manera de hacer fútbol porque trae confianza y ayuda a los jugadores a mejorar. Todos confían en que pueden marcar goles porque no tenemos a un único futbolista que destaque como máximo realizador. Creamos peligro desde cualquier punto del terreno de juego y sorprendemos a nuestros rivales en muchas ocasiones, y espero que el Reading confíe en ser capaces también de buscar sorprendernos", afirmó.

Johansen celebrando un tanto esta temporada. Foto: Fulham

"Poco a poco mi equipo ha ido mostrando muchas mejoras. Siempre he confiado en ellos y sabía que esta era la forma adecuada de jugar y me han terminado dando la razón. Finalizamos entre los seis primeros aunque nuestra mentalidad siempre fue pensar en el partido inmediatamente posterior. Estamos felices de estar donde estamos para disfrutar de la oportunidad que se nos presenta", dijo con orgullo.

"Todos los equipos tienen ya un 25% de posibilidades de conseguir el ascenso" De nuevo tuvo que salir al paso de los expertos que aseguran que esta será una eliminatoria sencilla para el Fulham dado el gran estado de forma en que llegan y el bajón que han mostrado los Royals en las últimas semanas. "A estas alturas todos los equipos tienen ya un 25% de posibilidades de ascenso. El Reading terminó en tercera posición y nosotros en sexta, así que si alguien es favorito, son ellos, pero tienen que demostrar sobre el terreno de juego que son mejores que nosotros", retó a sus rivales "Vamos a luchar con nuestros argumentos, y trataremos de aprovechar nuestro buen estado de forma. Llevamos unos meses con mucha confianza, somos más organizados, más sólidos y hemos mostrado progreso en la línea en que creo que necesitábamos. La ambición y el deseo siempre la hemos tenido y ahora estoy muy contento con nuestro nivel", aseguró a la prensa allí presente.

"La temporada regular se ha acabado, todo esto es historia, ahora tenemos que cambiar la mentalidad y volver a pensar en el partido que tenemos por delante", finalizó advirtiendo Jokanovic a su vestuario.