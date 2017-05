Conte lo confirmó: Chelsea es un equipo inglés con acento italiano

Google Plus

Antonio Conte y un festejo apasionado. Foto: Rex Features.

La historia grande de un club generalmente se relaciona con algún entrenador, con un grupo de jugadores o un jugador en particular. Muchos se atreverían a decir que el nombre de Chelsea llegó a ponerse en el mapa gracias a ‘The Special One’, y no estarían equivocados. También lo harían con las grandes leyendas como Frank Lampard, John Terry y compañía. Hasta lo relacionarían con la llegada del magnate ruso, Roman Abramóvich. Sin embargo, la historia grande de los de Stamford Bridge está escrita con acento italiano y Conte no quiso ser la excepción.

Gianluca Vialli

Cuando Ruud Gullit fue despedido en febrero de 1998 fue Vialli quien asumió el cargo de técnico de Chelsea, y llamativamente lo hizo ocupando un rol de jugador-entrenador. Fue el primer director italiano de la Premier.

Vialli tuvo un gran comienzo y llevó a los Blues a conseguir la UEFA Cup Winners’ Cup en 1997-98, League Cup en 1997-98, la UEFA Super Cup en 1998, la FA Cup de 1999-2000 y la FA Charity Shield en 2000.

Foto: Getty.

Claudio Ranieri

Claudio Ranieri fue el hombre que estaba a cargo cuando Roman Abramovich compró el club. Dirigió a los Blues durante una temporada y lo llevó a conseguir un segundo lugar detrás del Arsenal catalogado como 'Invencibles' en la temporada 2003-04 y alcanzó las semifinales de la Champions en donde sufrió una dura derrota contra el Mónaco. Fue el único italiano en no conseguir títulos con el club.

Foto: Ben Radford.

Carlo Ancelotti

Ancelotti tuvo un pasaje casi brillante por Stamford Bridge. Abramovich lo quería desesperadamente, y bajo las órdenes del italiano Chelsea consiguió un récord de 103 goles en su camino hacia el título de la Premier League en 2009-10. Además, esa misma temporada consiguió la Fa Cup para completar el doble y la FA Community Shield 2009.

Foto: Chelsea vía Getty.

Roberto Di Matteo

Bajo el comando de Di Matteo, los Blues consiguieron el titulo más deseado por el club y por Abramovich: la UEFA Champions League. Chelsea se destacó por su solides defensiva, Bajo a Barcelona en semifinales y en la final superó por penaltis a Bayern Munich en su propia casa. Además, consiguió doblete tras ganar la FA Cup.

Di Matteo tuvo un comienzo de alto vuelo en 2012-13, ganando siete de sus primeros ocho partidos de la Premier League. Sin embargo, el fracaso de quedar eliminado en la fase de grupos de la Champions le costó su trabajo, seis meses después de haber levantado el titulo más importante en la historia del club.

Foto: UEFA.

Antonio Conte

El entrenador italiano llegó a The Bridge luego de estar al frente de la selección italiana. En su llegada Conte fue muy claro: quería un Chelsea intenso, solido en defensa y letal en ataque. Sabía que no sería fácil, pero no jugar en Europa sería una ventaja. Abramovich estaba convencido de que Conte estaba hecho para Chelsea y Chelsea estaba hecho para Conte, y al final tuvo razón.

El comienzo de la Premier no fue el mejor y el equipo toco fondo con un 0-3 ante Arsenal. Aquel fue el punto de quiebre. Conte cambio el esquema, pasó a un 3-4-3 y el equipo se transformó en un conjunto imparable. Estuvo 13 partidos invictos y a falta de dos fechas se convirtió en el campeón de la Premier League, siendo el equipo que menos goles recibió y el que más marcó.

Conte se metió en la historia de la Premier como el cuarto entrenador en conseguir el título de liga en su primera campaña – se sumó a Mourinho 04-05, Ancelotti 09-10, Pellegrini 13-14-. Por otra parte, si Chelsea gana sus último dos partidos se transformará en el primer equipo en conseguir 30 victoria en un torneo de 38 partidos en Premier. Además, el italiano podrá sumar otro titulo esta temporada, ya que debe jugar la final de la FA Cup ante Arsenal.

Con la consagración de este viernes, Antonio Conte lo confirmó: Chelsea es un equipo inglés con acento italiano.