Conte: “El cambio de sistema fue un punto de inflexión”

Conte, rodeado de sus jugadores, celebra el título liguero | Fotografía: Chelsea

Tarde y en chándal se presentó el entrenador que hizo campeón al Chelsea en la rueda de prensa posterior al encuentro que certificó algo que se veía venir desde hacía meses. Los de Stamford Bridge han sido mejores en lo que a la Premier League se refiere y han conseguido el título con dos jornadas de ventaja. Aunque es cierto que se han beneficiado de no haber disputado ninguna competición europea, hay que dar el mérito que merece a un Antonio Conte que ha hecho de este título un triunfo personal, pues de no haber sido por ese cambio a defensa de tres que más tarde se puso de moda en el fútbol mundial, posiblemente, el Chelsea hubiera seguido mostrando la misma cara que en la derrota ante el Arsenal que posibilitó el cambio. Justificándose ante los periodistas que tuvieron que esperar mucho más tiempo del habitual en la sala de prensa, el italiano lamentó haber tenido que quitarse una ropa empapada de champán y cerveza de jugadores y aficionados.

“Estoy viviendo un momento muy importante. Lo estoy disfrutando mucho”. De esta forma, abrió la comparecencia de prensa un entrenador que afirmó “estar viviendo un sueño que se ha hecho realidad”. Destacando de su trabajo “la pasión y el entusiasmo”, el ex de la Juventus ha conseguido alzarse con el título en su primera temporada en Inglaterra. Aunque los Blues no comenzaron del todo bien, es verdad que han ido en línea ascendente consiguiendo victoria tras victoria llegando a ser el conjunto más regular de una competición en la que no es fácil encontrar precisamente eso, una regularidad que mantenga enchufado a un vestuario que, finalmente, ha conseguido un premio merecido.

Contra todo pronóstico, el héroe de los de Stamford Bridge fue Michy Batshuayi, el delantero belga que llegó del Olympique de Marsella el pasado verano como una estrella pero que ha sido suplente a lo largo del curso. Dieciocho partidos ligueros son pocos para un ariete que ha conseguido dos goles, uno de ellos el más importante de la temporada para los de Londres. Saliendo al campo por Pedro a un cuarto de hora para el final, Batshuayi empujó a gol un balón de Azpilicueta hacia el área pequeña. Reconociendo “la dificultad que ha encontrado en su primera temporada”, Antonio Conte se alegró de que fuera él quien diera el triunfo al Chelsea: “Estoy muy contento por él, porque todos sabemos la dificultad que ha encontrado en su primera temporada. No es fácil jugar esta liga”.

"El partido ante el Arsenal fue frustrante, no vi nada de mi trabajo ni de mi idea de fútbol"

Como no podía ser de otra manera, el italiano tuvo que contestar a varias preguntas sobre su cambio de esquema, tan importante o más que lo realizado partido tras partido a lo largo de la Premier League. Teniendo claro que “fue un punto de inflexión”, Conte afirma que la derrota ante el Arsenal le abrió los ojos: “El partido ante el Arsenal fue frustrante para mí, porque no vi nada de mi trabajo ni de mi idea de fútbol. He encontrado la fuerza para cambiar, asumir la responsabilidad y dar una nueva forma para los jugadores. Fue un momento clave para nosotros, porque cada futbolista da lo mejor en este sistema”.

Finalmente, antes de despedirse, agradeció a los futbolistas su esfuerzo y comprensión y a los fans su gran apoyo durante la temporada: “Quiero dar las gracias a mis jugadores porque confían en mi trabajo y filosofía. Este es el resultado de su actitud y comportamiento. También quiero dar las gracias a nuestros aficionados, porque empujaron mucho en cada partido tanto en casa como fuera. Se merecen esto”. De esta forma, el Chelsea pone punto y final a su temporada en la Premier League 2016/2017. Aunque aún le restan dos partidos por disputar, en la cabeza de los Blues está esa final de FA Cup que librarán ante el Arsenal a finales de mayo.