Pochettino: "El proyecto del Tottenham es muy claro ahora"

Google Plus

Foto: Tottenham

La Premier League ya tiene campeón, el Chelsea, pero eso no quiere decir que haya acabado. A algunos equipos les queda un partido, a otros aún dos. Es el caso del Tottenham. Los Spurs no se juegan gran cosa más allá de la honra, pues los puntos no los necesitan para nada, su posición será la actual pase lo que pase.

Pochettino ha demostrado en rueda de prensa el malestar en su vestuario tras una semana en que preveían, acertadamente, que su rival se coronaría campeón: “Todavía nos sentimos un poco decepcionados por la semana pasada. Es demasiado difícil borrar ese sentimiento, pero hay que estar seguros de que la temporada hasta el momento fue buena.”

Además contó cómo se vive unos días así, en los que el trabajo de una temporada se han ido al garete: “Comenzamos a entrenar el lunes y hasta el miércoles fue difícil ser feliz centrarse en el Manchester United. Antes de lo del West Ham todos creían que era posible. Después de ese partido fue una decepción grande, grande y, por supuesto, fue difícil levantar a todo el mundo para comenzar a estar listo de nuevo para el Manchester United. Ahora estamos bien, enfocados y esperamos jugar, esperando el último partido en White Hart Lane. Hay muchas, muchas, muchas razones para estar enfocado y feliz de jugar el domingo”.

"Nos preparamos para la próxima temporada y mirando todas las áreas que necesitamos mejorar"

Pero el pesimismo no es una de las facetas del argentino, ya piensa con ilusión en la próxima temporada. Solo piensa en mejorar, lo que cree que ha hecho el equipo desde su llegada al banquillo de White Hart Lane: “Hemos estado pensando en los últimos meses sobre cómo podemos mejorar, cómo podemos aprender de las últimas tres temporadas. Somos tan ambiciosos y queremos mejorar siempre. Para mejorar tienes que aprender y creo que el proyecto del Tottenham es muy claro ahora. Estamos construyendo paso a paso nuestro futuro y de la misma manera que nos preparamos cada semana para los partidos, nos preparamos para la próxima temporada y mirando todas las áreas que necesitamos mejorar o creemos que podemos mejorar para ser más fuertes que esta temporada".