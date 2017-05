Pulis: "Queríamos ponérselo difícil al Chelsea, y lo hicimos"

Google Plus

Pulis y Conte se saludan antes del partido. Foto: Premier League

El Chelsea cumplió con todos los pronósticos y se proclamó campeón de la Premier League en The Hawthorns tras derrotar por la mínima a un West Bromwich Albion que no lo puso fácil.

"Los futbolistas trabajaron duro y por ello están muy decepcionados" Durante toda la semana los implicados en el duelo del viernes noche aseguraron (con Chris Brunt a la cabeza) que no sacarían la alfrombra roja para el líder, y vaya si lo hicieron. Tony Pulis recordó tras el encuentro que los suyos dieron el 100% y eso es todo lo que al fin y al cabo se le puede pedir a un futbolista. "Queríamos complicarles la noche. No queríamos que todo el mundo pensara que podrían venir a nustro estadio y les íbamos a sacar la alfrombra para que nos arrollasen, eso habría sido una locura", explicó tras el encuentro el preparador galés. "Los futbolistas trabajaron muy duro y por ello están decepcionados".

Los futbolistas del Chelsea celebran el título en The Hawthorns. Foto: Getty Images

"Cuando juegas ante el mejor equipo del país como han demostrado ser durante todo el año, necesitas que no tengan ese punto de suerte de su lado. A pesar de todo, les dimos un buen reto y un partido duro así que todo el crédito del mundo para mis jugadores porque estoy muy orgulloso", dijo ante los medios Pulis.

El West Bromwich Albion no está terminando el curso en buena forma, pues ya son ocho partidos de los últimos 10 en los que no han visto puerta, casualmente desde que alcanzasen la cifra mágica de los 40 puntos que garantiza la salvación. "Hemos tenido una mala racha de resultados pero no hemos empeorado nuestras actuaciones sobre el terreno de juego", analizó. "Ellos son un equipo organizado y probablemente sean el mejor contragolpeador de la liga, pues tienen jugadores fantásticos que pueden decidirte el partido en un parpadeo, algo que han hecho a la perfección durante toda la temporada", explicó sobre el partido.

"En la parte de atrás han demostrado ser sólidos y muy difíciles de superar. Se merecen el título, no hay duda alguna, pero es muy decepcionante que lo hayan conseguido en nuestro estadio porque nos habría gustado pararles", finalizó diciendo ante la prensa.