El tridente del Arsenal

Con el calendario en la mano, la visita al Bet365 Stadium era el encuentro más complicado para el Arsenal en lo que quedaba de liga. Con ese deseo de intentar alcanzar la cuarta plaza, las cuentas de los Gunners pasaban por sacar los tres puntos de un estadio que, si bien no estaba viendo la mejor versión de los suyos, sí podía confiar en que se crecieran ante uno de los equipos de la Premier League que generan más rivalidad en Stoke-on-Trent. Aunque por momentos sí fue así, lo cierto es que los dirigidos por Mark Hughes siguen demostrando que han cogido vacaciones más pronto de lo normal. Con las ideas plasmadas sobre el césped desde el primer minuto, los Potters demostraron estar más pendientes de tapar espacios que de ganar un encuentro que cayó del lado del equipo que más lo intentó.

El Arsenal, que volvía a disponer tres centrales y cuatro centrocampistas a pesar de lo rácano del planteamiento de su rival, tenía claro que debía dar lo mejor de sí mismo para conseguir la que sería la primera victoria desde 2010 en casa del Stoke. Seis encuentros habían pasado desde entonces y tres empates y las mismas victorias de los locales adornaban un balance nada esperanzador para los de Londres. Aunque comenzaron mejor, pronto se vio que las dificultades para los de Wenger iban a estar presentes. Un Wenger que, por cierto, volvió a ver una pancarta de los aficionados Gunners pidiendo su salida del club. Al cuarto de hora, una avioneta mostraba un cartel que decía “Wenger out – Means out (Wenger fuera, significa fuera)”. Qué pensarán esos hinchas tras el 1-4 es una incógnita, aunque muy probablemente hayan celebrado con alegría cada uno de los goles de un equipo que, según ellos, no merece ese entrenador.

Imagen de la pancarta pidiendo la salida de Wenger | Fotografía: Mail Sport

Los tres cambios que introdujo Wenger en el once inicial participaron en el primer gol

De vuelta al campo, todo parecía ir al descanso con el mismo marcador del inicio porque ni el Arsenal, que había dejado de acechar la portería de Butland, ni el Stoke, que seguía pendiente únicamente de defender, generaban peligro sobre el marco rival. Sin embargo, en torno al minuto 41, Coquelin filtra un gran balón hacia Bellerín, quien ocupaba la posición de Oxlade-Chamberlain. El español, en un alarde de calidad ofensiva, espera el momento exacto para dejar solo ante la red a un Olivier Giroud que también cerraría la cuenta. Los tres cambios que introducía Wenger en el once daban el primer gol a un Arsenal que, desde ahí, encontró más claro el camino hacia la meta de los Potters.

Una segunda parte de locura

Tras el descanso, poco tiempo pasó hasta que los otros dos miembros del tridente Gunner entraron en acción. Özil, que encuentra a Alexis en la mitad del campo del Stoke, sigue corriendo para recibir un milimétrico envío del chileno en profundidad. Con la calidad que atesora y que, por otro lado, demuestra en contadas ocasiones, el alemán salvó la salida de un Butland que tocó el balón para sacarlo de su portería. Con el 0-2 todo parecía estar sentenciado, aunque Hughes agitó el encuentro con dos cambios a la hora de partido.

La entrada de Crouch y Berahino dieron esperanzas a los 'Potters'

Las salidas de Crouch y Berahino, que obligaban a los locales a jugar con un claro 4-4-2, dieron paso a un asedio constante de los Potters sobre la portería del Arsenal. Los centros laterales y los córneres fueron la tónica del partido durante los diez minutos siguientes. En uno de esos balones llovidos al área de Cech, el potente y largo jugador inglés alcanzó a rematar a las redes ayudándose de su mano, recortando distancias y llevando el delirio a una grada que poco o nada tardó en volver a sentarse en sus asientos.

A un cuarto de hora para el final, un Alexis Sánchez que minutos antes había solicitado el cambio por un pinchazo en su muslo derecho, olvidó el dolor y encaró el área para sacar un remate que, con ayuda del defensor, se introdujo en la portería local. Se volvía a abrir margen en un luminoso que cambiaría por última vez tras el definitivo 1-4 de Olivier Giroud. El francés, que recuperaba titularidad tras anotar el segundo tanto ante el Southampton en el partido del miércoles, volvió a empujar un balón cedido, en esta ocasión, por un Ramsey que entró en el puesto del natural de Tocopilla.

Alexis Sánchez celebra su gol | Fotografía: Premier League

Con todo resuelto y, de nuevo, con el calendario en la mano, Arsène Wenger quitó a los dos miembros del tridente que quedaban sobre el césped para que descansaran de cara a ese partido ante el Sunderland que tendrán que afrontar el próximo martes a partir de las 20:45 horas. Termina así la temporada fuera de casa de un Arsenal que, además de medirse a los Black Cats, tendrá que jugar en la última jornada ante un Everton que ya no aspira a cotas más altas. Como no dependen de ellos mismos, los Gunners estarán pendientes de lo que haga el Liverpool ante el West Ham en el partido dominical. En cuanto al Stoke, cabe recordar que encajan su sexta derrota en los últimos diez partidos, algo a lo que intentarán poner fin el próximo domingo ante el Southampton.