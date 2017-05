Pablo Zabaleta dejará el Manchester City a final de temporada

Zabaleta dejará el Manchester City al final de temporada |Foto Premier League

Uno de los capitanes del Manchester City, Pablo Zabaleta se marchará del club a final de temporada. Así lo ha confirmado el equipo de Manchester a través de las redes sociales.

El jugador argentino de 32 años, que llegó al Manchester City procedente del Espanyol en el año 2008, abandona el club inglés tras 332 partidos disputados y 11 goles.

Pablo Zabaleta ha disputado más de 320 partidos con el Manchester City Durante sus nueve temporadas en el club, Zabaleta ha ganado cinco títulos: dos Premier League, una FA Cup y dos Copas de la liga y se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por la afición citizen. Su carácter y su entrega, unido a su buen hacer dentro del campo, han llevado a Zabaleta a convertirse en uno de los futbolistas más queridos de la plantilla

Zabaleta: "No podemos jugar 20 años, hay que aceptarlo" Por el momento, se desconoce si Zabaleta se marchará a otro equipo o colgará definitivamente las botas. El argentino, en una entrevista concedida al Sport 360, no ha aclarado que pasará en el futuro: "Los futbolistas no podemos jugar 20 años. No me estoy volviendo más joven. Necesitamos nuevos jugadores para el futuro, eso es normal en el fútbol, ​​y hay que aceptarlo, en especial en este club, que es tan exigente y siempre lucha por ganar títulos", aseguró Zabaleta.

Desde su llegada al club en el año 2008, Pablo Zabaleta se ha convertido en una pieza muy utilizada por cada uno de los entrenadores que han dirigido el Manchester City, disputando una media de 36 partidos por campaña, sin embargo, esta temporada, únicamente ha sido utilizado por Guardiola en 22 ocasiones.

Zabaleta podrá despedirse de los aficionados citizens el próximo martes, en el último partido del Manchester City en casa esta temporada, donde se medirá al West Brom en la penúltima jornada de liga. Una victoria les dará la clasificación matemática para la próxima Champions League.