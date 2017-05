Previa Tottenham vs Manchester United: la última de White Hart Lane

Google Plus

Foto: Premier League

"Última ronda, por favor". Se acabaron las noches en White Hart Lane. Y las tardes. Y las mañanas. Se acabó el fútbol en la casa del Tottenham después de 118 años. Se dice pronto, pero eso es mucho tiempo. Muchos futbolistas han pisado el césped rodeado por esos muros largos y grises que caracterizan al estadio londinense. Muchos entrenadores. Y muchos grandes duelos. Como el que se vivirá esta tarde como despedida. Tottenham y Manchester United ya no se están jugando mucho, pero el prestigio de ser el último "vencedor" en el Lane, no es algo que se deba tirar. E irán a por ello.

Porque ambos tiene ganas después de una semana un poco "turbia". Los "spurs" cayeron inesperadamente en el Olympic Stadium ante el West Ham, regalándole el título al Chelsea. Y los "red devils" llegaron a la final de la Europa League sin saber cómo. A punto estuvo el Celta de comerles la tostada. Y seguro que por ello saldrán hoy a comerse el verde.

Foto: UEFA

A terminar mejor

Para no repetir lo del año pasado, sobre todo. Y es que, el paralelismo que han vivido los "spurs" con respecto al curso anterior, no se debe repetir en este final de campaña. Justo después de que el Leicester se proclamara campeón, los hombres de Pochettino entraron en una dinámica fuera de lo común, llegando a caer por 5-1 ante el ya descendido, por aquel entonces, Newcastle de Rafa Benítez.

Y eso es lo que van a buscar los Alli, Eriksen, Kane y compañía que no vuelva a ocurrir. Es cierto que la derrota contra el West Ham ha supuesto un duro golpe dentro del vestuario londinense, pero quizá ese sea uno de los aspectos que le falte a este Tottenham: saber gestionar sus emociones. A lo mejor porque todavía no está acostumbrado a este éxito. O a lo mejor porque sus futbolistas son muy jóvenes. Pero eso el año que viene ya no puede ser excusa. A la tercera debe ser la vencida.

El Manchester United se llevó tres goles para casa la última vez que visitó White Hart Lane. Está por ver si esta vez sucederá lo mismo. Aunque probabilidades hay. Porque los "red devils" vienen de jugar el jueves en la Europa League, y el Tottenham ni siquiera ha perdido en casa esta temporada. Una auténtica barbaridad.

Eriksen. Foto: FA

Mismo objetivo

A Mourinho no le interesa la Premier League. Ni el partido de este domingo. Si por él fuese, adelantaría el tiempo para sentarse ya en el banquillo de Estocolmo y dirigir a su equipo en la final de la Europa League. Curioso o no, el técnico que en septiembre hablaba de este campeonato europeo como "el torneo que toca jugar, no el que queremos ganar", ha puesto todas sus esperanzas en vencer al Ajax dentro de unas semanas, obviando el campeonato nacional.

Por una sencilla razón. Derrotar a los holandeses significaría pase directo para la UEFA Champions League el curso que viene, el mayor deseo del entrenador portugués. Y es que en Premier no ha sido capaz de mantenerle el pulso a los de arriba. Demasiados empates en casa y poca contundencia en ambas áreas. Hasta el Bournemouth tiene más goles que el Manchester United (55).

Puede que mañana no aparezcan por el césped los hombres más importantes para los "red devils" en estos momentos. De Gea, Rashford, Ander Herrera y Paul Pogba. El resto, puede variar mucho. Aunque lo que no va a cambiar, es el planteamiento. Nada de reparto de golpes. Replegados atrás y a la espera de una oportunidad al espacio. No extrañaría que Mkhitaryan y Lingaard sean titulares mañana, para aprovechar la velocidad de ambos al contragolpe.

Posibles alineaciones iniciales