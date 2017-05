Marco Silva: "Tuvimos tiempo para reaccionar, pero no lo hicimos"

Marco Silva tras el partido / Foto: Hull City

Descender siempre es doloroso. Y más aún si se depende de uno mismo para evitar este problema. Por ello, el Hull City y todo lo que rodea a este, está envuelto en un ambiente de tristeza y resignación por el final de la aventura de los Tigers en Premier un año después de subir a la Premier League. Marco Silva, el técnico que casi consigue salvar al conjunto del norte inglés, compareció ante los medios tras el partido que certificó el descenso del Hull. La abultada derrota por 4-0 ante el Crystal Palace hizo que el portugués tuviese que enfrentarse a la rueda de prensa más dolorosa de su carrera, en donde este echó la culpa de la derrota a los primeros minutos, momentos en los que llegó el primer gol del partido. "Los tres primeros minutos. Todo cambió después de esto. Tuvimos tiempo para reaccionar, pero no lo hicimos", explicaba Silva.

Otras de las claves de la abultada derrota fueron, además del gol concedido en los primeros minutos, dejar al Palace "dominar" el encuentro y ser "lentos" con el balón, provocando que los londinenses acabasen imponiéndose con tanta claridad en el marcador. Aún así, en el segundo tiempo, Silva intentó buscar la remontada con el 2-0 en el marcador, teniendo, según el portugués, "buenas ocasiones". Finalmente, el penalti que significó el 3-0, los sueños de los Tigers se desvanecieron. "Después del penalti, remontar se hizo imposible", declaró Silva.

Los aficionados del Hull desplazados a Selhurst Park se quedaron animando a su equipo tras el partido pese a la desilusión de haber descendido. Por ello, su técnico quiso pedir perdón por no haber conseguido el objetivo que tenía marcado el club desde el día uno de esta misma temporada. "Hoy ha sido un mal día porque nuestros aficionados no lo merecen. Me siento muy triste por ellos porque no pararon de animarnos", afirmaba el portugués. Aún así, al Hull City le falta aún un partido en la élite del fútbol inglés, en el que los Tigers intentarán jugar con "orgullo y respeto" por el club que representan. Sin duda, despedirse en el KCOM Stadium con una victoria ante el Tottenham sería la mejor manera de disculparse ante la afición del Hull City y afrontar la temporada que viene en Championship de una manera óptima.