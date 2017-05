Jürgen Klopp: ''Ha sido una tarde perfecta''

Kloop celebra la victoria del Liverpool. Foto: Liverpool FC.

Importante victoria del Liverpool ante el West Ham por 0-4. Una goleada que deja al equipo de Jürgen Klopp a las puertas de la Champions League, lugar donde aspiran este año y parece ser que están a punto de lograr el objetivo.

El Liverpool 'destrozó' a un West Ham que no se juega nada en una segunda mitad del encuentro magistral. Tras ir al descanso por 0-1, el equipo dirigido por Klopp marcó tres goles en 20 minutos y no sólo consiguió una victoria prestigiosa, sino que de ellos mismos depende ya de clasificarse para la máxima competición europea. Por ello, el técnico alemán no pudo contener su felicidad ante el juego de los suyos: ''Ha sido una tarde perfecta en Londres'', declaró.

''Hicimos una gran segunda parte con un juego directo y muy bueno'' A pesar de la goleada, el entrenador reconoce que no ha sido fácil ganar el partido: ''Mirando hacia atrás, hemos hecho un trabajo muy duro, y hubo algún momento en el que el resultado del partido podría haber cambiado. El inicio no fue tan bueno, cambiamos de sistema y lo único nuevo es el cambio en un extremo. Ellos tuvieron una gran oportunidad que podía haber sido la cosa muy diferente, no estuvimos tan bien en ese momento.'', reconoce el alemán.

''Pero no pudieron anotar y nosotros controlamos mejor el partido, luego marcamos otro gol y tuvimos otra gran oportunidad con el cabezazo. En ese momento sí éramos los dominantes del partido. Tuvimos suerte porque ellos no marcaron gol''. Klopp es consciente de que el West Ham gozó de alguna ocasión bastante clara.

Klopp dirigiendo a su equipo desde su zona. Foto: Getty Images.

También habló de la segunda parte donde el Liverpool fue marcó los tres goles y jugó a un gran nivel: ''El comienzo de la segunda parte fue brillante, jugamos un juego muy bueno y directo. Utilizamos la información de la primera mitad para saber jugar la otra mitad. Hemos intentado unos movimientos diferentes y sorprendentes. Es fácil decir y difícil de hacer, pero los chicos han hecho un gran partido. Marcamos los goles, controlamos el partido, pudimos haber anotado más, pero está bien el resultado. Una tarde perfecta''.

El ex del Borussia Dortmund también habló sobre Coutinho en el centro del campo: ''Tengo muy claro que Phil puede jugar en esta posición, no tengo duda. Comenzó el partido en el extremo, que es su posición más habitual, pero él nunca ha sido un extremo, es polivalente. Aún así, da igual de dónde jugaba antes, lo importante es que en el lugar decisivo para hacer algo decisivo. Eso es lo que hizo hoy, obviamente se siente muy bien en esa posición e hizo un gran partido''.

Sobre la presión que el equipo tenía después de la victoria del Arsenal, Klopp habló: ''Es buena señal. Parte de nuestras vidas es saber manejar la presión. Hay que ignorar la parte mala de la presión y utilizar la buena. Ese es nuestro trabajo. Lo hicimos bien. No dibujamos muy bien el partido anterior y no marcamos y la gente quizás hubiera pensado que no supimos lidiar bajo presión, pero no es así''.

''Estos jugadores lo están haciendo tan bien, que por estamos en la situación que estamos, nadie te da 73 puntos como regalo, tuvimos que trabajar para lograrlo. Los muchachos lo hicieron y hoy vimos una actuación realmente convincente. La primera frase que le dije a los chicos en el vestuario fue: 'Una vez más, un partido más', y estuvimos concentrados al 100%''.

Para el último partido de la temporada, el entrenador habló sobre su rival, el Middlesbrough: ''Sabemos de la dificultad del próximo partido y nadie de este equipo subestimará a este rival. Han tenido una temporada difícil, es complicado disfrutar del fútbol así y estoy seguro de que quieren disfrutar del último partido en Anfield. Pero si estamos igual de concentrados como hoy, será difícil para ellos. Pero primero tenemos que entrenar, recuperarnos y preparar para encontrar una buena alineación.

Sobre el rendimiento de Daniel Sturridge dijo: ''Es un buen jugador. Por desgracia, no siempre está disponible, pero está en un gran momento y hoy ha hecho un partidazo''.

Jürgen Klopp preparará durante esta semana el último partido de la temporada para poder jugar la Champions y no depender de otros equipos. Su rival será el ya descendido Middlesbrough.