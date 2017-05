Wagner: "No vas a terminar con todo un Sheffield Wednesday tan fácilmente"

Google Plus

Wagner al terminar el partido. Foto: Ian Hodgson

Cinco puntos separaron a los cuatro implicados en la lucha por los play-offs de ascenso a la Premier League durante la temporada regular en Championship. Dicha igualdad se vio reflejada en el encuentro de ida de las semi finales, pues mientras Fulham y Reading empataron a uno, el Huddersfield Town y el Sheffield Wednesday lo hicieron sin goles.

"Está todo aún por decidir" En el John Smith Stadium las ocasiones se sucedieron para los Terriers, que golpearon el larguero y sometieron a una dura prueba al arquero rival, Keiren Westwood. Pese ha haber dominado el partido por completo, el técnico local, David Wagner, declaró estar contento con el resultado, pues la eliminatoria aún está abierta. "Está todo aún por decididir. No vamos a ser capaces de eliminarles por completo del césped, no es tan fácil porque no hay que olvidar que son el Sheffield Wednesday. Dominamos y tuvimos muchas ocasiones, pero está todo abierto", explicó el preparador alemán.

Foto: Ian Hodgson

El próximo miércoles el Huddersfield Town viajará al siempre complicado estadio de Hillborough, donde se decidirá quién viajará a jugar la gran final a Wembley, aunque Wagner cree que si rinden como este pasado domingo, tendrán opciones de ganar. "Estoy muy contento con la actuación de mis chicos, aunque está claro que me hubiera gustado más haber hecho un gol y conseguir la victoria, pero no ha sido así y el 0-0 es buen resultado", analizó.

"La presión es toda suya" "La presión ha estado sobre ellos desde el comienzo de los play-offs porque nadie puede negar que somos los menos favoritos de las eliminatorias. Lo bueno ha sido que viendo los 90 minutos sobre el terreno de juego, no ha parecido que fueses así en absoluto. Dimos el 100% y conseguimos un partido muy abierto", finalizó explicando ante los medios el que fuese ayudante de Jürgen Klopp en el Borussia Dortmund.

Si no quieren que los Owls repitan final en Wembley, deberán anotar lejos de su estadio, algo que no consiguieron durante su visita del pasado mes de enero en Championship cuando cayeron por 2-0. En el encuentro de ida además el Wednesday se llevó los tres puntos con una victoria por la mínima, de manera que los de Yorkshire no lo tendrán nada fácil.