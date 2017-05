Arsenal - Sunderland: un juez y mucha presión

Google Plus

Aunque lo cierto es que solo el Arsenal se juega algo en este partido aplazado de la jornada 34 de Premier League, el Sunderland ha sido juez de muchos de los desenlaces de este final liguero. Siendo, posiblemente, el equipo que más ha incidido en la clasificación final, el equipo de David Moyes ya fue clave en el descenso del Hull y posterior permanencia del Swansea. Ahora quiere ser el protagonista de la lucha por los puestos de la UEFA Champions League, y es que, si los Gunners quieren llegar con esperanzas de disputar el máximo torneo continental la próxima temporada, tienen que deshacerse de unos Black Cats ya descendidos.

Con la obligación de no dejarse puntos, los de Arsène Wenger tienen en mente sacar las seis unidades repartidas a partes iguales entre Sunderland y Everton, los dos rivales que tienen en esta recta final de competición y a los que, de la misma forma, se medirán en el Emirates Stadium. Con todo a su favor, los de Londres esperan que el Middlesbrough consiga una machada en Anfield en la última jornada para, así, superar a un Liverpool que marca la zona europea. Pocas son las opciones, pero de lo que no cabe ninguna duda es que los Gunners tienen que ser los que metan presión a los Reds y no los que les regalen un puesto que, por otra parte, quizás merezcan más los dirigidos por Jürgen Klopp.

Delante tendrán a un Sunderland que aún sigue intentando explicarse cómo han podido realizar una temporada tan desastrosa. Sin sensación alguna de poder revertir una situación complicada desde el inicio del curso, los del Stadium of Light llevan un par de semanas pensando más en Championship que en la Premier League. Descendidos matemáticamente, los de Moyes han dejado sensaciones muy pobres a pesar de que han sido parte de los objetivos del resto de clubes.

Un final ejemplarizante

Preguntándose por qué no han hecho esto durante toda la temporada llevan los aficionados del Arsenal varias semanas. Aunque el curso 2016/2017 no pasará a la historia por el rendimiento del equipo de Londres, sí puede hacerlo por ser la última campaña de Arsène Wenger en el banquillo más de veinte temporadas después de su llegada. Aunque a los muchos rumores desde Inglaterra que apuntaban a su permanencia en el club londinense se hayan sumado otros tantos desde Francia, no está del todo claro que el alsaciano vaya a seguir como técnico Gunner el próximo año. Quizás en su deseo de contentar a la afición y a la directiva, Wenger haya implementado un nuevo esquema táctico que, contra todo pronóstico, sí está dejando resultados para los del Emirates Stadium.

Arsène Wenger celebra el gol de Özil frente al Stoke City | Fotografía: Premier League

El Arsenal ha sumado cuatro victorias en sus últimos cinco partidos ligueros

Seis victorias en siete partidos, entre Premier League y FA Cup, doce goles a favor y tan solo cinco en contra ponen en debate el porqué no se ha llegado a esta conclusión antes. Aunque aún hay que pulir algunos aspectos, ha quedado claro que el Arsenal ha mejorado con una formación que aún le permite soñar con el cuarto puesto. Cuatro victorias ligueras en los últimos cinco partidos, han permitido a los Gunners seguir la estela de Liverpool y Manchester City, dos conjuntos que aún no tienen certificada su plaza de UEFA Champions League.

Tres de esas cuatro victorias son consecutivas. Desde que olvidaran el traspiés ante el Tottenham en el derbi del norte de Londres con un claro triunfo ante el Manchester United, los de Wenger se han impuesto a Southampton y Stoke City con contundencia. La victoria por 2-0 frente a los Red Devils se volvió a ver en el St. Mary’s Stadium, lugar en el que marcaron dos de los futbolistas que lo volvieron a hacer ante los Potters en la que fue la última salida en Premier League. Özil se incorporó a la fiesta anotadora de Alexis y Giroud que, con un doblete, ayudó a situar un cómodo 1-4 en un partido siempre complicado por la rivalidad entre ambos clubes. Quintos, con 69 puntos y 36 partidos, el Arsenal espera llegar a la jornada definitiva a un punto del Liverpool.

Centrados en el futuro

Con la clara intención de olvidar esta temporada cuanto antes, todos en el Sunderland trazan ya el plan para volver a la élite del fútbol inglés cuanto antes. Y es que, desde que cayeran a los puestos de descenso en la jornada 4 de Premier League, han pasado más de 240 días en los que los Black Cats no han conseguido salir de unas posiciones que siempre influyen en el terreno de juego. Más de ocho meses en un pozo del que solo han asomado la cabeza en la primera y tercera jornada liguera, cuando ocuparon el decimosexto puesto. Datos, todos ellos, que tienen su punto más negro en ese que especifica que han ocupado el farolillo rojo de forma consecutiva desde la vigésima jornada de competición.

El Sunderland lleva más de ocho meses en descenso

Muchos puntos en contra que, curiosamente, no se traducen en ningún récord negativo. El Sunderland ni es el equipo más goleado ni el menos goleador. En cuanto a la primera estadística, los de Moyes ocupan el quinto puesto, superados por West Ham, Bournemouth, Swansea y Hull que, con setenta y tres dianas en contra, puede encontrar ahí uno de los motivos por los que también desciende. Algo más crítica es la situación en ataque, aunque para nada tienen el peor registro. Sus escasos veintiocho tantos superan, en uno, la cantidad anotada por el Middlesbrough, otro de los equipos que le acompañará a la Championship. De nuevo, el Hull, con treinta y seis, asoma en ese delicado ranking.

Jones anota el segundo gol del Sunderland frente al Hull City | Fotografía: Premier League

Curiosamente, los Tigers tienen mucho que reprochar a los Black Cats. Jueces directos en su descenso, los del KCOM Stadium todavía siguen dándole vueltas a esa derrota ante un equipo ya descendido en su propio estadio. El 0-2 dinamitaba una zona baja que, una semana después, volvía a agitarse cuando el Swansea sí hacía sus deberes ante un Sunderland que caía, esta vez como local, por dos goles. Esos seis puntos en los que tuvieron incidencia directa los del este de Inglaterra bien podría decirse que han sido fundamentales en la elección de su rival en el descenso a Championship.

Una racha nada esperanzadora

Siete victorias Gunners y tres empates en los últimos diez partidos entre ambos equipos dan buena muestra de la diferencia de nivel entre ambas entidades. Siendo en 2012 la última victoria de los Black Cats frente a los de Londres, en un partido de FA Cup disputado en el Stadium of Light, hay que remontarse mucho más para encontrar su último triunfo en el Emirates Stadium. Desde que el 6 de noviembre de 2002 se impusieran en Carling Cup con un resultado de 2-3, los de David Moyes no han vuelto a salir victoriosos frente al público londinense.

El Sunderland no gana al Arsenal en casa desde 2002

La pasada temporada fueron dos los encuentros disputados en el Emirates Stadium ambos, casualmente, resueltos con el mismo marcador de 3-1. En el de Premier League, los goles de Campbell, Ramsey y Giroud neutralizaban el tanto en propia puerta del ariete francés. En la Copa de la Liga fueron los mismos anotadores los que tuvieron que conseguir la remontada ante el gol inicial de Lens. Más abultado fue el resultado de la primera vuelta en el Stadium of Light. Dos dobletes, de Alexis y Giroud, dieron los tres puntos a un Arsenal que solo temió cuando Defoe empataba desde el punto de penalti.

Imagen del Stadium of Light en el partido de la primera vuelta | Fotografía: Arsenal

No obstante, llama la atención que el balance no esté tan desnivelado como se podría esperar. Con un 33 por ciento de victorias en los 152 encuentros, el Sunderland persigue de cerca esos sesenta y un triunfos del Arsenal. Más de cara tienen los dirigidos por Wenger sus resultados cuando actúan como locales. Cuarenta y un triunfos en 71 partidos dan buena muestra del poderío Gunner en casa. Dieciocho empates y dieciséis victorias del Sunderland, completan la estadística.

A favor de los aficionados están los datos goleadores. Con una media general de 2,98 goles por partido, que asciende a 3,15 en Londres, ambos equipos pueden presumir de su poderío atacante. Un total de 453 dianas quedan repartidas en 244 para el Arsenal y 209 para el Sunderland.

El foco, sobre ellos

Dos de los futbolistas que tienen un gran número de opciones de salir en las portadas de los periódicos al día siguiente son Alexis Sánchez y Jermain Defoe. Ambos son los máximos goleadores de sus respectivos equipos, pero es que su incidencia va más allá. El chileno ha anotado veintiséis tantos y ha repartidos diecinueve, siendo el primer jugador de la Premier League que consigue dobles dígitos en ambos campos estadísticos. Teniendo en cuenta que el Arsenal ha anotado 114 dianas esta temporada, el resultado arroja un dato demoledor en un equipo tan grande: Alexis ha participado en el 39% de los goles de su equipo. Todavía aumenta más este porcentaje en el caso del ariete del Sunderland que, con quince goles y dos pases a sus compañeros, ha intervenido en el 54 por ciento de los tantos de su equipo en el presente curso.

Alexis celebra el gol ante el Stoke City | Fotografía: Arsenal

Alexis Sánchez es el primer jugador de la Premier League en conseguir dobles dígitos de goles y asistencias

Otro punto en el que también coinciden es en lo encriptado de su futuro. Mientras que el Gunner tiene contrato hasta 2018, el Black Cat ya ha confirmado que será agente libre cuando termine la temporada. Aunque con 34 años su carrera futbolística pueda estar llegando a su fin, lo cierto es que los registros dejan entrever que sus capacidades siguen intactas. El Bournemouth, por el momento, ya se ha interesado en él, aunque queda por ver qué sucede a lo largo del verano. En cuanto al de Tocopilla, según su entrenador, todo apunta a que renovará, aunque muchos son los rumores que desvelan un interés por cotas más altas en equipos que aspiren a dominar el continente europeo.

Altas, bajas y posibles alineaciones

La preocupación en el Arsenal se cierne en torno a un nombre: Alexis Sánchez. El chileno tuvo que ser sustituido en el partido ante el Stoke City por un problema en su pierna derecha. Aunque es cierto que pidió el cambio minutos antes de anotar el gol fue, precisamente, en la acción del tanto, cuando quedó claro que el problema debía ser menor. Esperando a pruebas está Arsène Wenger y parte de la afición Gunner, que no quieren perder a su jugador más influyente en el tramo más importante de la temporada. Koscielny es la otra duda, al padecer los mismos problemas que ya le mantuvieron fuera del partido ante el Southampton. Las ausencias de Oxlade-Chamberlain y Cazorla son la mala noticia, mientras que el retorno de Gibbs es el punto positivo.

Más cargada tiene la enfermería David Moyes. McNair, Watmore y Kirchhoff se perderán la temporada, mientras que Cattermole, Pienaar y Honeyman intentarán llegar para el último partido de liga. Anichebe y Denayer son las principales dudas en el once inicial.