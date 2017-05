Stam: "La vuelta en casa ayuda, pero el Fulham es un gran equipo"

Google Plus

Stam despide a sus aficionados en Craven Cottage. Foto: Reading

Fulham y Reading firmaron las tablas el pasado sábado en Craven Cottage en un encuentro que deja la eliminatoria completamente abierta. Los Royals consiguieron resistir las embestidas de los locales que intentaron aprovecharse de la expulsión del capitán McShane.

Tras el encuentro Jaap Stam, entrneador del Reading, declaró estar satisfecho con la actuación pero se mostró cauteloso de cara el duelo de vuelta del próximo martes. "Está claro que siempre quieres ganar partidos, pero venir a jugar contra el Fulham no es sencillo en absoluto. Ellos tienen un muy buen equipo, porque de lo contrario no habrían entrado en estos play-offs, así que un empate no es mal resultado", analizó.

"Siempre quieres ganar, pero en este caso un empate no es mal resultado" "Empezamos el partido muy bien, jugando un fútbol agresivo y sin darles tiempo para pensar. Además tuvimos suerte y conseguimos llegar a su área en varias ocasiones y crear peligro. Al final de la primera mitad bajamos un poco el ritmo y hablamos en el descanso de cómo solucionarlo. Queríamos estar muy juntos y conseguir salir rápido por los costados cuando tuviesemos el balón. Jordan Obita fue una auténtica bomba en ataque y con su golazo demostró lo que ya vimos la semana pasada también, que es un gran llegador", dijo Stam ante los medios.

"Cuando pasa esto siempre llega la pregunta clave, si vas a ser un equipo que salga a meter el segundo o a tratar de mantener ese 0-1. Algunos jugadores se lanzaron a lo loco al ataque cuando teníamos el balón, así que ellos comenzaron a tener más el balón, y si al Fulham le das el balón, tiempo y espacio van a hacerte gol seguro, que es exactamente lo que pasó", recordó sobre el duelo.

McShane vio la cartulina roja directa. Foto: Harry Hubbard

"Con el empate a uno además llegó la cartulina roja para McShane, y tras eso hicimos lo que teníamos que hacer, permanecer muy juntos y no concederles ocasión alguna, que es lo que hicimos. La expulsión acabo de volver a verla y creo que aunque toca al rival, no tenía intención de hacerlo. Paul va a por el balón y aunque es un jugador duro, es justo. Consiguió llevarse el balón pero también es verdad que llegó un poco tarde", dijo sobre la polémica acción que hará que su capitán se pierda el encuentro de vuelta.

"Los dos necesitamos marcar, así que será un bonito encuentro" Por último trató el encuentro de vuelta y analizó lo complicado que será lograr el pase pese a contar con ventaja de campo. "Nuestros aficionados han estado geniales, al igual que la semana pasada y el próximo martes vamos a necesitarles. Estoy muy feliz con ellos y creo que ellos también lo están con nosotros", dijo el holandés. "Todo el mundo está muy emocionado con el encuentro del martes, pero no queremos dejarnos llevar, porque al fin y al cabo, aunque tengamos ventaja de campo, jugamos ante un muy buen equipo".

"Ellos necesitan marcar, nosotros necesitamos marcar, así que va a ser un partido muy interesante y bonito entre dos equipos atractivos. De momento estamos contentos con este empate, pero aún queda mucho camino por recorred", finalizó diciendo ante las cámaras.